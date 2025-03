„Gay MAGA“-Influencer stirbt vor Mordprozess

Garrett Bruno, ein umstrittener Reise-Influencer aus West Hollywood, der wegen Mordes im Zusammenhang mit einem Autounfall im Oktober 2024 angeklagt wurde, ist tot aufgefunden worden, wie das Magazin Out berichtet.

Foto: instagram.com//garrett.travels Garrett Bruno

Der 33-jährige Bruno, in den sozialen Medien bekannt als Garrett Travels (@garrett.travels), wurde am Abend des Dienstags, 4. März, im Haus seiner Eltern in Mount Dora, Florida, tot aufgefunden.

Zum Zeitpunkt seines Todes war Bruno gegen Kaution auf freiem Fuß. Er war wegen Totschlags zweiten Grades und rücksichtslosen Fahrens angeklagt, nachdem er im Oktober 2024 in West Hollywood einen Autounfall verursacht hatte, bei dem die 83-jährige Esther Abouab getötet und ihr Ehemann schwer verletzt wurde.

Bruno hatte im vergangenen Jahr in der LGBTIQ*+-Gemeinschaft für Kontroversen gesorgt, da er öffentlich Donald Trump und JD Vance in ihrem Präsidentschaftswahlkampf gegen Kamala Harris unterstützte. *Quelle: Out.com