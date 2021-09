Gay Travel Index 2021: Kanada ist das LGBTIQ*-freundlichste Reiseland

Die Redaktionen von männer* und Spartacus haben den jährlichen Gay Travel Index erarbeitet und einer kann sich richtig freuen: Justin Trudeau, der Premierminister von Kanada.

Der beliebte Regierungschef ist maßgeblich für das queerfreundliche Image seines Landes mitverantwortlich. Er feiert nicht nur seit Jahren öffentlichkeitswirksam auf den CSDs des Landes, sondern formte Kanada Schritt für Schritt immer diverser und liberaler. Musste sich das Land 2020 den ersten Platz noch mit Schweden und Malta teilen, steht Kanada 2021 nun allein an der Spitze des Gay Travel Index.

Europa im Schleichmodus

Vorjahresmitsieger Schweden muss sich wegen der verschärften Indexregeln in den Rubriken Trans*- und Interrechte ganz konform der Identitätspolitik-Debatte geschlagen geben und verliert Punkte, weil ein Pronomen für das dritte Geschlecht zwar nice to have ist, Gesetze zur Anerkennung, der Verzicht auf erniedrigende psychologische Gutachten und ein modernes Abstammungsrecht aber wichtiger.

Deutschland bewegt sich dank Verbot von Konversionsverfahren zwar um einen Punkt aufwärts und teilt sich mit Australien, Island und Taiwan den 10. Platz, muss sich aber immer noch Ländern wie Uruguay und sogar dem Nachbarn Österreich unterordnen.

Die Aufsteiger

Wegen Verbesserungen beim Diskriminierungsschutz, beim Adoptionsrecht und bei Trans*-Rechten konnte Taiwan von Rang 23 auf Rang 10 vorpreschen. In Costa Rica wurde im Mai 2020 die Ehe für alle und das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. Das bescherte dem Land einen Punktezuwachs und den 32. Platz (Platz 56 im Vorjahr).

Bereinigung am Ende des Index

Neben den erwähnten Differenzierungen bei trans* und inter*rechten haben die Redakteure eine Datenbereinigung vorgenommen. Länder wie Iran, Saudi-Arabien, Somalia und Tschetschenien haben Punkte dazugewonnen, was nicht bedeutet, dass sich die Verhältnisse in den Ländern verbessert hätten. Da Homosexualität grundsätzlich verboten ist, spielt das Schutzalter keine Rolle und wurde auf den Standardwert 0 gesetzt.

USA: Kalifornien und Illinois an der Spitze

Im seit letztem Jahr wieder aufgenommenen USA-Bundesstaatenvergleich konnte sich Kalifornien mit elf Punkten behaupten, muss sich den Spitzenplatz aber nun mit Illinois teilen, das durch die neue, einfache Anerkennung des dritten Geschlechts zwei Punkte gut machen konnte.

Den ganzen Index gibt es online unter spartacus.gayguide.travel

Über SPARTACUS

