Kein Corona, dafür viel Liebe: Sydney feiert Mardi Gras

Es sind Bilder, die Wehmut, Neid und zugleich Hoffnung wecken: Rund 36.000 Queers und Verbündete feierten beim Gay and Lesbian Mardi Gras in Sydney die Liebe und die Freiheit – ganz ohne Masken und ohne Sicherheitsabstand. Möglich wurde dies durch die geringen Corona-Fallzahlen in Australien.

× Photographer Ann-Marie Calilhanna is a Mardi Gras Lifetime Achievement winner for her superb Parade pics each year. Here's a few from this year's batch, looking stunning:https://t.co/MM5GUVs0fR pic.twitter.com/CFUJXHiVwI — Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras (@sydneymardigras) March 7, 2021

2020 wurden aufgrund der Corona-Pandemie fast alle weltweiten Pride Events abgesagt oder digital veranstaltet. Die Bilder aus Sydney geben Anlass zur Hoffnung. Wird 2021 doch alles anders als letztes Jahr?

× We built a boat in a park & sailed it on to the SCG! Marine Rescue NSW was proud to celebrate inclusivity, diversity & respect at #SydneyMardiGras 2021 pic.twitter.com/Ct4lGoFq5B — Marine Rescue NSW (@MarineRescueNSW) March 6, 2021

Da die 43. Mardi Gras-Parade im Fernsehen übertragen wurde, konnte jeder sehen, wie die Queercommunity in Sydney feierte: Auf den Rängen schwangen die Menschen Regenbogenflaggen und jubelten den rund 5000 Marschierenden der aus 120 Gruppen bestehenden Parade zu. Popstar Rita Ora trat als Hauptact auf. Das Motto des Mardi Gras 2021 war „Rise“ (dt.: „Aufstieg“) als Reaktion auf die „Herausforderung und Härte“ des vergangenen Jahres, so die Veranstalter.

× Rita Ora at #SydneyMardiGras.

23,000 people (COVID-zero state).



Still can’t quite believe it. What a night. pic.twitter.com/ThHSCZf3CB — Asaf (@justasvf) March 6, 2021

Keine Corona-Fälle mehr in Sydney

Im gesamten Bundesstaat New South Wales, in dem Sydney liegt, gab es in den letzten 48 Tagen keinen einzigen lokalen COVID-19-Fall. Insgesamt starben in Australien 900 Menschen an den Folgen der Erkrankung, seit Beginn der Pandemie traten rund 29.000 Fälle auf. Zum Vergleich: So viele gab es, Stand heute, in Deutschland allein im Saarland – dem kleinsten Flächenstaat der Bundesrepublik. Im Saarland lebt knapp eine Million Menschen, in Australien sind es 25 Millionen.

Die stellvertretende Polizeipräsidentin von New South Wales, Gelina Talbot, sagte der BBC in einem Statement:

„Wir sind in Australien in der einzigartigen Lage, Veranstaltungen dieser Größenordnung während einer globalen Gesundheitspandemie auszurichten, und ich lobe das Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Team für die Planung einer so gut organisierten, COVID-sicheren Veranstaltung.“

Auf Partys muss verzichtet werden

Trotzdem ist die Veranstaltung dieses Jahr anders als sonst, auch hier gab es coronabedingt Vorsichtsmaßnahmen: Die Parade führte nicht durch die Innenstadt von Sydney, sondern wurde im Sportstadion Sydney Cricket Ground abgehalten. Außerdem wurden sämtliche legendäre After-Night-Partys abgesagt.

Die Organisatoren des Mardi Gras sagten letzten Monat, trotz der Hoffnung, dass sie die Events dieses Jahr durchführen könnten, sei die Realität nun doch eine andere. Die Durchführung der Tanzveranstaltungen sei ein zu großen Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Community. Sie erklärten: