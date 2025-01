Gedenk-Grabstätte für Vielfalt in Berlin

Die Berliner Schwulenberatung plant eine Gedenk-Grabstätte für verstorbene LGBTIQ* als Ort des Erinnerns und der Wertschätzung für die LGBTIQ*-Community.

Man wolle einen Raum schaffen, der an jene erinnert, die Teil der Community waren, die geliebt und gelitten haben, und die oft in der Gesellschaft oder in ihren Familien wenig Anerkennung und Raum für ihre Identität fanden. Somit soll die Gedenkstätte „ein Zeichen der Würdigung und des Respekts sein – für all jene, die uns vorausgegangen sind“.

Der historische Alte St.-Matthäus-Kirchhof in Schöneberg mit seiner Geschichte und besonderen Atmosphäre biete den idealen Rahmen für einen solchen Ort, an dem Trauer, Erinnerung und Gemeinschaft zusammenkommen können. Hier soll ein Platz geschaffen werden, der Vergangenheit und Gegenwart verbindet und eine Zukunft voller Respekt und Akzeptanz ermöglicht. Dafür bittet die Schwulenberatung Berlin um Spenden.

Expand Logo der Schwulenberatung Berlin

In den Räumen der Schwulenberatung Berlin, Gotenstraße 51, findet am 13. März eine Infoveranstaltung statt, bei der ihr mehr über die Vision und die Gestaltung der Gedenkstätte erfahren könnt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Zur Spendenseite gelangt ihr HIER.