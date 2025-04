Gegen Belästigung im ÖPNV

× Erweitern Foto: Gemini

Eine neue Petition fordert Veränderung im öffentlichen Nahverkehr Berlins: „Sichere FLINTA*-Wagons jetzt, @BVG! #WennIhrUnsLiebt“. Die Initiatorin, Alex, fordert von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), spezielle Abteile für FLINTA*-Personen (Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans* und agender Personen) in öffentlichen Verkehrsmitteln einzurichten.

Sicherer Raum im öffentlichen Nahverkehr

Die Petition wurde am 14. April 2025 ins Leben gerufen und zielt darauf ab, FLINTA*-Personen vor sexueller Belästigung und Übergriffen im öffentlichen Nahverkehr zu schützen. „Ich selbst wurde schon unzählige Male belästigt“, berichtet Alex, „ich wurde verfolgt, mir wurde unter den Rock gegriffen, und ich wurde immer wieder mit gierigen Blicken fixiert.“ Die Petition fordert FLINTA*-Abteile in U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen – einen klar gekennzeichneten Bereich, der ausschließlich von FLINTA*-Personen genutzt werden darf, um einen sicheren Raum zu schaffen, in dem diese ohne Angst vor sexueller Belästigung unterwegs sein können.

„Ich kann die Formen sexueller Übergriffe, die ich in öffentlichen Verkehrsmitteln erlebt habe, nicht mehr zählen. Es passiert täglich. Und es passiert uns allen“, beschreibt Alex ihre Erfahrungen, die sie gemeinsam mit vielen anderen FLINTA*-Personen teilt.

Mit über 15.000 Unterstützer:innen kritisieren viele Unterzeichner:innen die fehlende Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr. Berichte über persönliche Erlebnisse von Belästigungen und Gewalt sind in der Petition zahlreich. Eine parlamentarische Anfrage der Grünen im Jahr 2024 zeigte, dass die Zahl der Sexualstraftaten im Bereich der BVG um 15 Prozent gestiegen ist – ein alarmierendes Signal für die Notwendigkeit von Veränderungen.

Widerstand und Alternativvorschläge

Trotz der wachsenden Unterstützung für die Petition lehnt die Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) die Einführung von solchen Abteilen ab. Sie hält dies für „Symbolpolitik“ und setzt stattdessen auf Maßnahmen wie die Erhöhung der Speicherdauer von Überwachungsvideos. Kritische Stimmen bezweifeln, dass diese Maßnahmen ausreichend sind, um die Sicherheit im ÖPNV zu gewährleisten.

Ein Aufruf zur Veränderung