Gemeinsam für alle

Jede*r kann mit kleinen Gesten ihren*seinen Beitrag leisten und sich für Menschen, die mit HIV leben, einsetzen. Die Freundinnen Hildegard und Sabine, die Dragqueen Lucyfer und das Paar Fabian und André zeigen dir, wie facettenreich Engagement in einer starken Community sein kann.

× Erweitern Foto: privat Lucyfer

Das Herzensthema von Dragqueen Lucyfer etwa ist die Aufklärung rund um HIV. Wenn sie in Drag auf Partys ist, sucht sie das Gespräch: „Ich rede über Safer Sex, das Leben mit HIV und Dating. Wenn jemand unsicher ist bezüglich der Testung oder anderer Sachen, dann biete ich an, mitzukommen.“

× Erweitern Foto: Friederike Kalz, Kalz Fotografie Hildegard & Sabine

„58 schwule Männer im großen Treffen und zwei hetero Frauen: Ja, da kommt man sich wirklich vor wie eine Minderheit in der Minderheit“, sagt Hildegard, die sich zusammen mit ihrer Freundin Sabine für mehr Sichtbarkeit von Frauen, die mit HIV leben, einsetzt.

× Erweitern Foto: M.G.Koetter, Photography Andre & Fabian

Als André vor einigen Jahren erfuhr, dass er HIV-positiv ist, war für ihn und seinen Partner Fabian nicht nur die Diagnose eine große Überraschung, sondern auch ihre eigene Unwissenheit in Bezug auf HIV. Seitdem ist es ihr Herzensthema, Austausch in der Community anzuregen und Wissen zu vermitteln – auch in ihrem eigenen Podcast Zwei+ „Leben und Lieben mit HIV“.

Ihr seht: So vielseitig und bunt wie die Gesellschaft ist, so zahlreich sind auch die Möglichkeiten, mit Mut und Leidenschaft Positives zu bewirken.

