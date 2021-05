Gericht: „Schwuchtel“ ist eine Beleidigung. Immer.

Streit über einen Uhrenkauf: Der Käufer droht nachdem er als „kleine Pussy“ betitelt wurde, mit einer Strafanzeige, was der spätere Angeklagte mit den Worten „Mach das, Schwuchtel“ beantwortete. Machte jener und das mit Recht, wie jetzt das Amtsgericht Frankfurt am Main entschied.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main verurteilte in diesem Zusammenhang laut Mitteilung vom Freitag einen Angeklagten zu einer Geldstrafe. Geklagt hatte ein Mann, der online eine Uhr gekauft hatte und später mit dem Verkäufer wegen Mängeln und Lieferproblemen in Streit geriet. Als der Käufer eine Teilrückzahlung vorschlug, bezeichnete der Verkäufer ihn in einer SMS als „kleine Pussy“. Der Geschädigte drohte mit einer Strafanzeige, was der spätere Angeklagte mit den Worten „Mach das, Schwuchtel“ kommentierte. Gesagt, getan.

„Schwuchtel" ist Formalbeleidigung

Das Frankfurter Amtsgericht wertete in ihrem Urteil die Bezeichnung „Schwuchtel" als Herabwürdigung eines Menschen allein wegen dessen „(vermeintlicher) sexueller Orientierung". Außerdem zeige der Begriff eine generelle Geringschätzung homosexueller Männer, damit sei der Tatbestand einer Formalbeleidigung unabhängig vom Kontext erfüllt. Juristisch ist der Straftatbestand der Formalbeleidigung eine Ausnahme vom Grundsatz, dass Tatsachenwahrheiten keine Beleidigungen sein können. Wörtlich heißt es im Strafgesetzbuch (§§185,192 StGB) es handele sich um eine

„Beleidigung durch die Kundgabe einer ehrverletzenden wahren Tatsachenbehauptung gegenüber dem Ehrträger."

Homosexualität ist nicht ehrenrührig! Niemals!

Beim Thema Homosexualität scheiden sich die Geister der Rechtsprechung immer noch. So führt das Nachrichtenmagazin queer.de bereits seit 2017 einen zermürbenden und teuren Rechtsstreit mit dem bekennend heterosexuellen Tagesschausprecher Jens Riewa. Der Mann, der einst zum Beweis seiner Heterosexualität öffentlich behauptete, Sex mit Schlagerstar Michelle gehabt zu haben, ging dagegen vor, dass über eine Anspielung in der ZDF-Sendung Neo Magazin Royal berichtet wird (wir berichteten trotzdem).

In der Ausgabe der Show musste Moderator Jan Böhmermann im „Wer bin ich?"-Setting mit Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperon, erraten, welcher Name auf seinem Zettel an der Stirn zu sehen ist: Jens Riewa. Gegen Ende der Runde fragt Böhmermann: „Weiß man nicht so ganz so genau, ob ich Hetero oder Homo bin", es folgt belustigtes Lachen im Raum. Zamperoni antwortet nach einigem Zögern: „Ich glaube, man weiß es eigentlich", wenige Fragen danach löst Jan Böhmermann. „Dann bin ich Jens Riewa."

Queer.de ist es bis heute untersagt, dies in dieser Ausführlichkeit zu berichten. Aktuell läuft eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Ziel:

„Wir wollen höchstgerichtlich feststellen lassen, stellvertretend für alle Lesben und Schwulen in Deutschland, dass Homosexualität niemals ehrenrührig ist und es bei Homophobie von Prominenten sehr wohl ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit gibt.“ Micha Schulze, queer.de am 5. Mai 2020

Nun sind ein Bericht über eine Satiresendung und der Scherz von Böhmermanns Team sicher keine Beleidigungen und nur bedingt mit der aktuellen Auseinandersetzung um das Wort ,Schwuchtel" vergleichbar, aber es wird deutlich, dass Micha Schulze ein dickes Brett zu bohren hat. Klarer liegt die Sache beim misogyn verwendeten Katzenkosewort.

„Pussy" ist keine Beleidigung. Außer ...

Da der Begriff „Pussy" nach Ansicht der Richter zwar nicht grundsätzlich eine Beleidigung sei, aber im vorliegenden Fall „ohne Kontext zur sachlichen Auseinandersetzung, ehrenrührig und herabsetzend" verwendet werde, sei auch dieser Ausdruck strafbar. Einwände des Angeklagten, der Begriff „Pussy" sei im Frankfurter Raum üblich und deshalb keine Beleidigung, überzeugten das Gericht nicht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Jens Riewa aber eine „Hete". Fortsetzung folgt. *ck/AFP