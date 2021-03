Gloria Viagra: Attacke wegen queerer Sichtbarkeit

Gestern kam es zu einer gefährlichen und auch demütigenden Situation im Treptower Park in Berlin, die mutige Vorkämpferin Gloria Viagra wurde verbal angegriffen.

Die Dragqueen und linke Aktivistin war für ihre Social-Media-Kanäle und Follower mit Freund*innen unterwegs – das störte und provozierte leider eine Gruppe von Jung-Machos. Obwohl es nicht zum Äußersten kam, war es eine gefährliche Situation. Gloria Viagra wurde angepöbelt, verfolgt und gedemütigt. Nur weil sie ist, wie sie ist. „Wenn wir angegriffen werden, dann schlagen wir auch zurück. Seid sichtbar, seid laut!“, sagte sie kurz darauf in einem Video-Statement. Danke für deinen Mut, Gloria!

„Danke an alle/thank U all 4 ur support, nice words and sharing !!! We are safe and well back home after the attacks. Stay strong, proud and aware. WE ARE #UNSTOPPABLE“, Gloria Viagra auf Facebook