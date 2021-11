Glosse • Sexparty im Berghain: Bezirksamt startet Dating-Service

× Erweitern Kein Schwanz ist so hart wie die Tür des lab.oratory

150 Besucher der „Friday Fuck 2-4-1“-Party im Berghain-Keller „lab.oratory“ am 15. Oktober kamen in den Genuss eines neuen Service des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg: Da Smartphones im Normalfall mit der Garderobe abgegeben werden, stellte das Amt Kontakt zwischen den Besuchern her.

Es war schon das dritte Mal, dass bei einer 2G-Party im Berghain im Nachgang Corona-Fälle gemeldet wurden. Das zuständige Berliner Bezirksamt musste einmal mehr die gesammelten Kontaktadressen der Besucher*innen nutzen, um diese über die mögliche Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu informieren. Während es sich in den beiden ersten Fällen aber um die Tanzveranstaltungen im eigentlichen Berghain handelte – Touristen, selbsteingeschätzte jungebliebene Hippster-Papas und Latte-Macchiato-Muttis sind hier die vorherrschende Zielgruppe – traf es diesmal eine kleine und feine MSM**-Party im „lab“.

Foto: C. Knuth Noch viel sagenumwobener als das Berghain selber: Das lab.oratory im Keller des Technotempels. Nur für Männer*!

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg begriff als Verwaltungszentrum des linksgrün-versifften hedonistischen Berlins die Lage sofort und erkannte die ungeahnten Chancen, die die Maßnahmen der Kontaktverfolgung bieten. Wer schon einmal beim „Friday Fuck 2-4-1“ war weiß, wie schwierig es für Gäste ist, sich Telefonnummern oder ROMEO-Profilnamen zu merken, da doch das Smartphone normalerweise mit der Garderobe abgegeben wird. Meist erinneren am nachfolgenden Tag nur eine mit Edding auf den Oberarm geschriebene, schweißverschmierte Nummer und ein gehöriger Kater an den Spaß der Nacht. Nicht so für die Besucher des 15. Oktober. Dank Bezirksamt haben sie nun die Emailadressen der jeweils anderen 149 Besucher in ihrem Mailfach. Denn das Amt versendete die Corona-Warn-Mail mit offenem Verteiler statt die BCC-Funktion zu nutzen.

Wie fürsorglich.

Schade, dass diese neue Serviceleistung des Amtes wohl ein einmaliger Testlauf war. Pressesprecherin Sara Lühmann jedenfalls teilte gegenüber der Berliner Zeitung mit:

„Dafür möchten wir uns in aller Form bei den betroffenen Personen entschuldigen. {...} Als Konsequenz haben wir unsere Abläufe dahingehend angepasst, dass so ein Vorfall technisch nicht mehr möglich ist.“