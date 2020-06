blacklivematter • Rassistischer Filter in Dating-App wird gestrichen

×

Wir hatten geplant, unsere Initiative #PridePerseveres heute bekannt zu geben, aber angesichts der anhaltenden Gewalt und Ungerechtigkeiten gegen unsere POC-Familie erscheint uns das nicht mehr angebracht. Wie können wir einen Monat der Feierlichkeiten einleiten, wenn so viele von uns verletzt sind? Wie können wir unseren Stolz feiern, ohne anzuerkennen, dass wir nicht einmal einen Monat des Stolzes hätten, wenn es die tapferen schwarzen, braunen, transsexuellen und schwulen Menschen nicht gegeben hätte, deren Aufstand gegen die Polizei in Stonewall die moderne LGBTQ+-Menschenrechtsbewegung ins Leben rief? Es liegt in unserer Verantwortung, uns gegen den Hass und die Gewalt auszusprechen, denen ein so wichtiger Teil unserer Gemeinschaft weiterhin ausgesetzt ist.

Wir stehen in Solidarität mit der #BlackLivesMatter-Bewegung und den Hunderttausenden von schwulen und farbigen Menschen, die sich täglich in unsere App einloggen. Wir werden nicht schweigen und wir werden nicht untätig bleiben. Heute spenden wir an das Marsha P. Johnson Institute @mpjinstitute und an Black Lives Matter @blklivesmatter, und wir bitten Sie dringend, dasselbe zu tun, wenn Sie können (Links in bio). Wir werden den Rassismus auf Grindr weiterhin bekämpfen, sowohl durch den Dialog mit unserer Gemeinschaft als auch durch eine Null-Toleranz-Politik für Rassismus und Hassreden auf unserer Plattform. Als Teil dieser Verpflichtung und auf der Grundlage Ihres Feedbacks haben wir beschlossen, den Ethnizitätsfilter in unserer nächsten Ausgabe zu entfernen.

Morgen werden wir unseren #PridePerseveres-Kalender ankündigen, aber in einem anderen Licht. Ja, wir können immer noch im Geiste des Stolzes zusammenkommen, aber der Stolz hat in diesem Jahr eine zusätzliche Verantwortung, einen veränderten Ton und eine neue Priorität, die sich in unserer programmatischen Unterstützung und Solidarität für queere farbige Menschen und die #BlackLivesMatter-Bewegung widerspiegeln wird.