Beim Christopher-Street-Day (CSD) in Hannover sind zwei Menschen von Unbekannten beleidigt, bestohlen und verletzt worden. Ein 17-jähriger trans Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte.

× Erweitern Foto: Alexander Pohl / NurPhoto / AFP POLICE-GERMANY Police car with blue light seen in Munich. (Photo by Alexander Pohl/NurPhoto) (Photo by Alexander Pohl / NurPhoto)

Der Jugendliche war Teil einer vierköpfigen Gruppe, die am Samstag auf dem Rückweg vom CSD attackiert worden war. Zwei Unbekannte beleidigten die Gruppe zunächst mit queerfreindlichen Äußerungen. Ein 18-jähriger nichtbinärer Mensch wurde anschließend geschlagen. Als der 17-Jährige versuchte, die Situation zu schlichten, wurde er ebenfalls geschlagen und zu Boden gestoßen. Die beiden unbekannten Männer traten ihm mehrmals gegen den Kopf. Dabei fiel dem 17-Jährigen das Handy aus der Hosentasche, das die beiden Unbekannten an sich nahmen. Sie konnten in unbekannte Richtung fliehen.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Beleidigung ermittelt:

„Der erste Tatverdächtige ist circa 18 Jahre alt und schlank. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem weißen Kapuzenpullover mit großem Aufdruck, einer dunklen Jeans und weiß-schwarzen Sneakern bekleidet. Sein Komplize ist circa 16 bis 18 Jahre alt und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine Jeans mit schwarzem Gürtel und weiße Turnschuhe.“

Leon Dietrich, Landeskoordinator für LSBTIQ Ansprechpersonen bei der Polizei Niedersachsen dazu:

„Die Polizei Niedersachsen stellt sich entschieden gegen queerfeindliche Hasskriminalität und bietet den Menschen unsere Unterstützung an. Als Ansprechpersonen für die Community möchten wir zum öffentlichen Bewusstsein beitragen und Betroffene dazu ermutigen, Vorfälle zu melden und zur Anzeige zu bringen."

➡️ Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

*AFP/ald/cfm