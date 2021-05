PrideLive • Hollywood Tramp und Pierre Daily fummeln beim CSD?

Hollywood Tramp Podcast mit Co-Host Pierre Daily bei Pride Live 2021. Die Antworten auf DIE CSD-Fragen: Ab wann ist Fummeln Sex? Was geht, was nicht? Dein bestes Pride Erlebnis? Warum sind CSDs noch immer so wichtig?

Auf Hollywood Tramp kommentiert Influencer, Podcaster, DJ und Veranstalter Berry LGBTIQ*-Themen und kreiert damit eine Mischung aus Magazin und persönlichem Blog aus der Szene, für die Szene. Auch Brix Schaumburg und Marcella Rockefeller waren bereits Gäste in der Show des im Iran geborenen und in Hamburg lebenden Szenestars Berry.

Aktuell gibt es auch eine neue Pride Playlist von Hollywood Tramp. Alles weitere auf seinem Instagram Profil. Pierre Daily findet ihr HIER.