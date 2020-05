IDAHOBIT 🇩🇪 Die schönsten Aktionen 2020

Zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie (IDAHOBIT) gab es von DIE LINKE.queer, QueerGrĂŒn und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) tolle Kampagnen, die wir hier fĂŒr euch dokumentieren.

QueerGrĂŒn mit einem mit Fraktion und Partei abgestimmten Forderungskatalog

× Erweitern Jens Christoph Parker, Sprecher QueerGrĂŒn

FĂŒr einen Aufbruch in eine vielfĂ€ltige, soldarische & gerechte Zukunft!

Am nĂ€chsten Wochenende findet erneut der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, IDAHOBIT, statt. Durch die aktuelle Situation wird in diesem Jahr vieles anders. Manche Aktionen, welche wir als LSBTIQ* Community in den letzten Jahren entwickelt und in die Öffentlichkeit getragen haben, sind nicht denkbar. Obwohl wir uns bewusst sind, dass der digitale Raum kein gleichwertiger Ersatz ist, rufen wir dazu auf sich an den verschiedenen geplanten virtuellen IDAHOBIT Aktionen zu beteiligen. Passt auf euch auf, seid solidarisch mit anderen & lasst uns gemeinsam Flagge zeigen gegen Menschenfeindlichkeit!

In diesem Jahr wird der IDAHOBIT aber auch anders, da wir uns mehr als noch vor ein paar Monaten in einer Zeit des gesellschaftlichen Unsicherheit befinden. FĂŒr viele Menschen hat die Planbarkeit in ihrem Leben abgenommen. Gleichzeitig sind wir mehr als gewohnt auf uns selbst zurĂŒckgeworfen und Strukturen des gesellschaftlichen Zusammenhalts nur begrenzt verfĂŒgbar. Eine starke Zivilgesellschaft ist fĂŒr eine Demokratie aber systemrelevant. Dennoch wird zurzeit fast ausschließlich von dem wirtschaftlichen Weg durch die Krise gesprochen. Daher unterstĂŒtzen wir den Vorstoß der grĂŒnen Bundestagsfraktion einen Rettungsschirm Zivilgesellschaft zu spannen. Ulle und Sven, unsere grĂŒnen queerpolitischen Sprecher*innen, haben mit dem Regenbogen-Rettungsschirm zusammengefĂŒhrt, wie auch die LSBTIQ* Community abgesichert werden kann. Unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten in der Krise diese SĂ€ule unseres demokratischen Zusammenlebens zu vergessen.

Anders ist in diesem jahr auch, dass mehr als sonst unsicher ist, welchen Weg wir als Gesellschaft zukĂŒnftig einschreiten werden. Werden wir endlich das Versprechen einlösen, dass kein Mensch aufgrund des Geschlechts, einer rassistischen Zuschreibung, der Religion und Weltanschauung, einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung, des Lebensalters, der Sprache, der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen IdentitĂ€t sowie des sozialen Status diskriminiert werden darf und wir alle gleiche Rechte haben? Oder gelingt es rechten und konservativen KrĂ€fte den Ruf zurĂŒck zur NormalitĂ€t dafĂŒr zu nutzen alle hart erkĂ€mpften gesellschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahre zurĂŒck abzuwickeln?

Beide Szenarien sind in unserer aktuellen RealitĂ€t bereits angelegt. Wir erleben, wie Menschen solidarisch RĂŒcksicht aufeinander nehmen, kreative Lösungen fĂŒr akute Probleme finden und ein stĂ€rkeres Bewusstsein dafĂŒr entwickeln, was unsere Gesellschaft zusammenhĂ€lt. Gleichzeitig polemisieren rechte KrĂ€fte noch lauter gegen alles, was nicht in ihr enges Weltbild passt und auch konservative Politiker versuchen politische Maßnahmen, wie ein ImmunitĂ€tsausweis, durchzusetzen, welche Diskriminierung und Ungleichbehandlung fördern. FĂŒr uns als QueerGrĂŒn ist die Lage mehr als deutlich. Der alte gesellschaftliche Status-Quo hat fĂŒr zu viele Menschen noch nie funktioniert. Ein bloßes zurĂŒck darf es nicht geben - lasst uns den Auswege aus dieser gesundheitlichen Krise auch fĂŒr einen Aufbruch fĂŒr eine queerfeministische, gerechte und solidarische Zukunft nutzen und das fĂŒr tatsĂ€chlich alle Menschen.

*QueerGrĂŒn

#BewegDeinDenken von der ADS

Was Neda, Lian, Florian und Caro zu sagen haben, ist hier zu sehen: https://www.instagram.com/ads_bund/ #IDAHOT

Der offene Brief von DIEÂ LINKE.queer

× Erweitern Klaus Lederer (Berliner BĂŒrgermeister sowie Senator fĂŒr Kultur und Europa), Berliner Abgeordnetenhaus

Seid solidarisch. Seid sichtbar. Seid fabelhaft!Â

Viele von uns sind mĂŒde und können es fast nicht mehr hören: Die Corona-Pandemie hĂ€lt das öffentliche Leben weltweit in Schach und diese Pandemie wird uns noch eine lange Weile begleiten. Viele von uns sorgen sich um ihre Lieben oder fĂŒrchten um ihre finanzielle Existenz. Dabei kam schon vor Corona jede dritte Queer-Person in Europa finanziell nur mit MĂŒhe ĂŒber die Runden. Bei intersexuellen und Transgender-Personen, fĂŒr die die Situation noch prekĂ€rer ist, sogar jede zweite. So eines der erschreckenden Ergebnisse einer Umfrage bei ĂŒber 140.000 europĂ€ischen Queers, die gerade von der EU-Grundrechteagentur veröffentlicht wurde.

Ben Gross Photography Doris Achelwilm (Queerpolitische Sprecherin Fraktion DIE LINKE. im Deutschen Bundestag) und Ronja Zimmermann (Co-Sprecherin DIE LINKE.queer Berlin-Brandenburg), Regierungsviertel

Die queere Community und ihre aktuellen Nöte gehen an der Bundesregierung gerĂ€uschlos vorbei. Kein Wort der Bundeskanzlerin oder des schwulen Bundesgesundheitsministers in unsere Richtung, die oberste Kulturpolitikerin der Republik, Monika GrĂŒtters, arbeitet an den Problemen vorbei und begnĂŒgt sich damit Brotkrumen zu verteilen, wĂ€hrend die Verteidigungsministerin Unsummen in KriegsgerĂ€t versenkt. Wenn die Bundesregierung Begriffe wie „SolidaritĂ€t“ oder „Systemrelevanz“ im Munde fĂŒhrt, dann wird klar: Queere Strukturen sind damit offensichtlich nicht gemeint. Â

Ben Gross Photography Amira Mohamed Ali (Vorsitzende Fraktion DIE LINKE. im Deutschen Bundestag), Regierungsviertel

Als DIE LINKE.queer haben wir in den letzten beiden Monaten sehr konkrete VorschlĂ€ge unterbreitet: zur Rettung queerer Infrastruktur, zu Hilfen fĂŒr Sexarbeiter*innen oder zur Verantwortung von Konzernen und Parteien, die sich sonst gerne mit ihrer CSD-Teilnahme oder ihrem „Diversity-Management“ brĂŒsten. Wir haben kritisiert, wie die Regelungen bei Hartz IV junge Queers diskriminieren und unter Druck setzen und wie dieser Umstand durch die Corona-Pandemie verschĂ€rft wird. Wir freuen uns, dass Teile der GrĂŒnen und die SPD queer sich in dieser Woche zumindest einen Teil unserer Forderungen zu Eigen gemacht haben.Â

Carsten Schatz (Stellvertretender Vorsitzender sowie queerpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE. im Berliner Abgeordnetenhaus) & Mathias Foit (Razem Berlin), Polnisches Institut Berlin

„Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft in der er lebt“, meinte Rosa von Praunheim und das bestĂ€tigt sich gerade erneut und erschreckend: allein die beiden BMW-GroßaktionĂ€re Stefan Quandt und Susanne Klatten erhalten gerade 769 Millionen Euro Dividende fĂŒr ein Jahr ausgezahlt, wĂ€hrend viele queere Projekte laufende Rechnungen nicht mehr bezahlen oder Eigenmittel nicht mehr aufbringen können. Ohne eine grundlegende Umverteilung des vorhandenen Vermögens wird am Ende der Corona-Krise die soziale Ungleichheit noch grĂ¶ĂŸer sein als bisher. Â

Ben Gross Photography Gloria Viagra (Aktivistin, Drag Queen), Brasilianische Botschaft Berlin

Viele unserer BAG-Mitglieder organisieren wĂ€hrend der Krise praktische SolidaritĂ€t. Sie sammeln und spenden Geld, um queere Infrastruktur zu erhalten, die fĂŒr uns alle so wichtig ist. Rund 10.000 Euro aus unterschiedlichen Gliederungen der LINKEN und aus ihren Fraktionen haben wir zudem bislang organisieren können, um die queere Medienlandschaft zu unterstĂŒtzen. Und da geht noch mehr. Zudem haben wir sichergestellt, dass Referent*innen, KĂŒnstler*innen und Veranstaltungsorte, fĂŒr nun ausfallende queere Veranstaltungen der LINKEN Ausfallhonorare erhalten, auch, wenn dies vertraglich nicht vorgesehen war. Dort, wo DIE LINKE. regiert, wie im Land Berlin, wird schnelle Hilfe fĂŒr Kulturschaffende und die Club-Szene organisiert. DIE LINKE ĂŒbt Druck auf die Bundesregierung aus, sich endlich der Situation der Community anzunehmen. Das betrifft nicht nur die Forderung nach finanziellen Hilfen fĂŒr die queere Community in der Corona-Krise. Das Festhalten am diskriminierenden und entwĂŒrdigendem Transsexuellengesetz, die UntĂ€tigkeit gegen zunehmende homo- und transfeindliche Gewalt und die Ignoranz gegenĂŒber der strukturellen Diskriminierung sind unertrĂ€gliche Beispiele fĂŒr die Ignoranz der Regierung aus CDU/CSU und SPD.Â

Angst, Gewalt und Diskriminierung sind nach wie vor weit verbreitet. Dieses Ergebnis der jĂŒngt veröffentlichten, 2019 durchgefĂŒhrten Befragung der Agentur der EuropĂ€ischen Union fĂŒr Grundrechte (FRA) von queeren Menschen in Europa zeigt die LebensrealitĂ€t gut auf.Jede fĂŒnfte befragte Person fĂŒhlt sich am Arbeitsplatz und mehr als jede dritte bei FreizeitaktivitĂ€ten in der Öffentlichkeit diskriminiert. Eine von fĂŒnf Transgender- bzw. intersexuellen Personen hat körperliche oder sexuelle Übergriffe erfahren – das sind doppelt so viele wie in anderen LGBTI-Gruppen. Die Ergebnisse entscheiden sich dabei nach den einzelnen LĂ€ndern – und sind doch fĂŒr keins zufriedenstellend.

Hakan TaƟ (Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses), TĂŒrkische Botschaft Berlin

Einen besonderen Blick mĂŒssen wir in Europa auf Orbans Donaudiktatur und auf Polens PIS-Partei werfen. Die in Polen propagierten „LGBT“-freien Zonen und die Aberkennung der geschlechtlichen IdentitĂ€t von Transpersonen in Ungarn sind schwerste Menschenrechtsverletzungen.  Mit konkreten Partnerschaften zwischen Community-Strukturen und -Personen mĂŒssen wir diejenigen, die in ihren LĂ€ndern fĂŒr Emanzipation kĂ€mpfen, unterstĂŒtzen. Die gilt auch ĂŒber Europa hinaus. Autokraten wie Erdogan in der TĂŒrkei und Faschisten wie Bolsonaro in Brasilien missbrauchen die Pandemie, um Hass auf alles zu schĂŒren, was nicht dem sexuellen und geschlechtlichen Mainstream entspricht. Die aktuelle Verfolgungswelle in Marokko und SĂŒdkorea muss ebenso zu lauten Protesten fĂŒhren, die diese Machenschaften beenden. Doch scheint sich die Bundesregierung nicht dafĂŒr zu interessieren. Von Außenminister Heiko Maas ist wĂ€hrend der Krise bisher jedenfalls nicht einmal ein diplomatischer Fingerzeig in dieser Angelegenheit zu vernehmen gewesen. Die internationale SolidaritĂ€t ist fĂŒr uns ein zentrales Anliegen des IDAHOBIT. Aufmerksamkeit erzeugen, solidarisch sein – und sichtbar. Das dient nicht nur jedem von uns selbst fĂŒr sich selbst, es ist auch eine bittere politische Notwendigkeit.Â

*Daniel Bache, Katharina Jahn und Frank Laubenburg, Bundessprecher*innen von DIE LINKE.queer

Der LSVD in Sachsen-AnhaltÂ

× Erweitern Foto: LSVD Sachsen-Anhalt Mathias Fangohr, Andrea-Alzuro-Lopez-(Mitte) und OberbĂŒrgermeister Bert Knoblauch

Auch wenn 2020 KontaktbeschrÀnkungen zum Schutz vor Corona, Demonstrationen und Kundgebungen fast unmöglich machen, starten LandesverbÀnde des LSVD und der Bundesverband zahlreiche virtuelle Flashmobs, Konferenzen und online-Demonstrationen zum IDAHOBIT am 17. Mai 2020.

Noch immer mĂŒssen wir alle Kraft in AufklĂ€rung und Hilfsmaßnahmen investieren, um zu erreichen, dass Mitmenschen unabhĂ€ngig von ihrer sexuellen IdentitĂ€t ein wĂŒrdevolles Leben ohne Repressalien, Diskriminierung & Gewalt fĂŒhren können.

In Sachsen-Anhalt hat der Landtag im Februar 2020 die Landesverfassung geĂ€ndert und den Gleichbehandlungsartikel um das Merkmal der sexuellen IdentitĂ€t ergĂ€nzt. Damit geht das Land endlich einen großen Schritt voran. Im Rahmen der diesjĂ€hrigen IDAHOBIT-Aktion zeigen Sachsen-Anhalts BĂŒrgermeister*innen und LandrĂ€te und Gleichstellungsbeauftragte solidarisch miteinander, dass auch die Kommunen im Land fĂŒr Vielfalt stehen. Sie setzen mit uns ein Zeichen fĂŒr SolidaritĂ€t und mehr Akzeptanz von LSBTI*-Menschen in Ihrer Kommune und anderswo.