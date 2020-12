ING Deutschland & RainbowLions

Nick Jue, Vorstandschef der ING Deutschland und Alexander Piur, Mitglied des Diversity-Netzwerkes der ING „RainbowLions“, im Interview.

Seit wann besteht die Gruppe? Und wie viele Mitglieder seid ihr?

Alexander Piur: Wir sind 2017 mit einer kleinen Gruppe motivierter Kollegen/innen gestartet und haben im Oktober 2018 unser Coming-out in der Bank gefeiert. Aktuell sind wir ein Kernteam von neun RainbowLions, verteilt über die Standorte Frankfurt, Hannover und Nürnberg, die sich um die Aktionen vor Ort kümmern, dazu kommen ca. 100 Kollegen/innen, die sich in unserer Community registriert haben.

Du bist aus den Niederlanden. Wann und wie hast du das erste Mal von der Gruppe gehört, nachdem du im Juli 2017 den Posten des CEO der ING Deutschland übernommen hast?

Nick Jue: Ich war vorher elf Jahre CEO der ING Niederlande, dort gab es bereits ein LGBTIQ*-Netzwerk neben anderen Diversity-Netzwerken wie zum Beispiel für Young Professionals, Frauen oder Ü55. Nach ca. einem Jahr in Deutschland kamen die RainbowLions auf mich zu und fragten, ob ich ihr Sponsor werden möchte. Ich habe nicht eine Sekunde gezögert und zugesagt.

Charity: Die RainbowLions helfen

Was bedeutet die Rolle eines „Straight Ally“ und das Engagement als Sponsor der RainbowLions für dich persönlich?

Nick Jue: Wirklich wichtig ist, dass alle Mitarbeiter sich frei fühlen können. Unsere Mitarbeiter und unsere 9,5 Mio. Kunden sind ein Querschnitt der Gesellschaft – und diese ist bunt gemischt. Mit Netzwerken wie den RainbowLions beweisen wir unsere offene Unternehmenskultur. Mein Vater hatte ein Modegeschäft. Da gab es auch Mitarbeiter, die homosexuell waren. Für mich ist es das Normalste der Welt. Ich bin damit aufgewachsen und unterstütze das Thema sehr gern.

Welche Rolle spielt das Netzwerk für dich im Unternehmen?

Nick Jue: Wir sind eine Bank für jeden Menschen in Deutschland, egal wie er sich fühlt oder wen er liebt. Dazu gehört auch, dass wir das in unserer Kommunikation – auch für die LGBTIQ*-Community – deutlich machen.

Das Thema Diversity und Inklusion hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert und ist in den Fokus gerückt. Wie war euer Weg, auch international als Konzern?

Nick Jue: Die ING hat ihre Wurzeln in den Niederlanden. Dort gibt es schon lange eine große Offenheit gegenüber der LGBTIQ*-Community. Wenn Kollegen in einem anderen Land der ING Gruppe zum Beispiel ein Netzwerk gründen wollten, gab es dazu natürlich Unterstützung aus der Zentrale in Amsterdam.

Die RainbowLions beim CSD

Wie ist die Akzeptanz für eure Diversity-Arbeit bei euren Kunden, es gibt ja keine Filialen? Welche Reaktionen bekommt ihr von außen?

Nick Jue: In den Niederlanden haben wir zum Gay Pride zum Beispiel unsere Filialen und Geldautomaten im Regenbogen-Look gestaltet. Darauf gab es fast nur positives Feedback. Auf unsere erste Teilnahme beim CSD in Frankfurt hatten wir ebenfalls fast ausschließlich positive Rückmeldungen.

Alexander Piur: Das kann ich bestätigen. Die Reaktionen auf Social-Media-Postings waren durchweg positiv. Kunden und Mitarbeiter freuen sich zu sehen, dass die ING solche Zeichen setzt.

Warum kam das Netzwerk RainbowLions in der ING Deutschland erst später als in anderen Ländern?

Alexander Piur: Die ING Deutschland ist ein junges und offenes Unternehmen, gibt es da überhaupt Bedarf für ein LGBTIQ*-Netzwerk? Ja, den gibt es, denn das Thema war einfach nicht präsent. Zudem war es nicht ganz leicht, ohne Netzwerk das Team zu finden. Aber es hat geklappt und wir haben sehr schnell unsere Ziele formuliert, ein Konzept erarbeitet und uns mit den Kollegen/innen in Amsterdam vernetzt.

Wie ist eure Rolle in der internationalen Kooperation mit den anderen ING Einheiten?

Alexander Piur: Das Netzwerk in den Niederlanden heißt seit Kurzem auch RainbowLions (worauf wir hier in Deutschland ein kleines bisschen stolz sind). Somit haben wir international einen einheitlichen Auftritt nach innen und außen. Wir stimmen uns mit den Netzwerken aus den anderen ING Ländern, zum Beispiel den Niederlanden, Belgien, aber auch Australien und den Philippinen, regelmäßig ab. Wir besprechen Aktionen zu bestimmten Events wie PrideMonth oder IDAHOT und geben uns gegenseitig Tipps. Wir diskutieren auch, inwiefern wir politische Themen aufgreifen können. Als RainbowLions haben wir natürlich keinen Einfluss auf die politische Situation der LGBTIQ*-Community in anderen Ländern. Aber wir können zumindest versuchen, dort, wo Homosexualität verboten oder diskriminiert wird, LGBTIQ*-Kollegen/innen ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, das sich durch Akzeptanz auszeichnet.

Welche Ziele verfolgt das Netzwerk nach innen und nach außen?

Alexander Piur: Eine Welt ohne Labels. Labels sind wohl eher für Klamotten, aber bitte nicht für Menschen. Jeder soll so sein, wie er ist. Die LGBTIQ*-Community ist in sich sehr divers. Wir als Netzwerk wollen zusammen mit der ING Deutschland die Community stärken, indem wir ganz verschiedene Projekte unterstützen.

Nick Jue: Für mich ist das wichtigste Ziel, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, sich wirklich frei und akzeptiert fühlen. Wir sind ein offenes Unternehmen und wir wollen „the coolest place to work“ sein.

RainbowLions

Die RainbowLions waren 2019 stark auf den CSD-Paraden in Frankfurt und Nürnberg vertreten, u. a. mit einem Truck in Frankfurt. Das war in diesem Jahr leider nicht möglich. Was waren eure Ausweich-Aktionen?

Alexander Piur: Wir haben in Frankfurt zum CSD mit unserem ING VW Bulli beim Autokorso mitgemacht, haben als Sponsor den CSD in Nürnberg mit seinem großteils digitalen Format unterstützt und haben einen Teil unseres Budgets, das wir von Nick bekommen haben, anstatt für Veranstaltungen nun für Spenden an Organisationen der LGBTIQ* Community verwandt.

Nick Jue: Ich bin „nur“ der Sponsor. Treiber sind die RainbowLions selbst. Meine Rolle ist es, dies möglich zu machen. Ich stehe hinter den Aktionen des Netzwerkes und finde es wichtig, zum Beispiel beim CSD dabei zu sein. Ich wäre auch „sauer“, wenn wir es nicht wären.

Was sind die zukünftigen Bemühungen des Netzwerkes? Welche Aktionen plant ihr auch nach Corona?

Alexander Piur: Wir arbeiten an digitalen Formaten für interne Trainings zum Thema LGBTIQ* für die ING Kollegen/innen und Führungskräfte. Darüber hinaus erhöhen wir unsere Kommunikation im Intranet zu aktuellen Themen der LGBTIQ*-Community, um weiter auf uns aufmerksam zu machen. Wir planen eine Bärchen-Aktion zum Welt-AIDS-Tag, um die Aids-Hilfen zu unterstützen. Natürlich hoffen wir, in 2021 auch wieder einen CSD feiern zu können oder Veranstaltungen mit anderen Unternehmensnetzwerken gemeinsam organisieren zu können.

*Interview: Ulli Pridat