Instagram zensiert schwule Väter

Instagram hat ein Bild von zwei Ehemännern mit ihrem Neugeborenen als „sensiblen“ Inhalt zensiert. „Men Having Babies“, eine gemeinnützige Organisation, die schwule Männer unterstützt, die Väter werden wollen, hatte das Bild gepostet, um ihre bevorstehende Konferenz am 26. April in Berlin zu bewerben.

Kurz nachdem das Bild gepostet wurde, zensierte Instagram es mit einer schwarzen Meldung, die die Nutzer zum Anklicken aufforderte, um es zu sehen. „Sensibler Inhalt“, heißt es auf dem Nachrichtenbildschirm. „Dieses Foto kann grafische oder gewalttätige Inhalte enthalten... [oder] Bilder, die manche Menschen als beunruhigend empfinden könnten.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Meta als Unternehmen, dem Instagram und Facebook gehören, die Bilder der Gruppe zensiert. Einige Länder haben sogar die kommerzielle Leihmutterschaft kriminalisiert, weil Feministen und Rechtsextremisten argumentieren, dass diese Praxis arme Frauen ausbeutet. Mehr noch, die italienische Regierung hat damit begonnen, gleichgeschlechtlichen Eltern ihre elterlichen Rechte zu entziehen, und die schwulenfeindliche Stimmung in anderen osteuropäischen Ländern hat zu einer Stigmatisierung gleichgeschlechtlicher Eltern auf dem ganzen Kontinent geführt. menhavingbabies.org