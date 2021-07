Polen: Protestsong gegen LGBT-freie Zonen bewegt

Das Aktivisten-Künstler-Paar Jakub und Dawid meldet sich mit „Others" zurück, um gegen die so benannten LGBT-freien Zonen zu kämpfen, die rund 30% des polnischen Territoriums einnehmen.

„Wir haben den Eindruck, dass wir in unserem Land jedem das Offensichtliche ständig erklären müssen – dass wir zwar alle bunt, lebendig und vielfältig sind, wir mögen und fühlen das gleiche wie alle anderen. Denn wir sind nicht anders. Wir sind alle die gleichen Leute," sagen Jakub und Dawid, die vor über vier Jahren auf Madeira geheiratet haben (wir berichteten).

× Erweitern Das Video zum Lied wurde sozusagen von polnischen Politikern inspiriert. Es ist die Geschichte zweier Jungen, die sich ineinander verliebt haben, aber auf den Straßen Polens mit Homophobie zu kämpfen haben. Wir sehen Menschen, die nacheinander Etiketten mit beleidigenden Worten auf die beiden Männer kleben, so dass schließlich Beleidigungen ihren ganzen Körper bedecken. Alle Wörter, die Jakub und Dawid in ihrem Video verwendeten, sind Zitate von polnischen Politikern oder Geistlichen gegen die LGBTIQ*-Community.

In einem Instagram-Post verweist das Paar auf die Situation von Queers in Polen:

„Täglich werden über 300 LGBT in Polen gemobbt, bedroht oder beleidigt. Über 63 % von uns haben in den letzten 5 Jahren psychische oder verbale Gewalt erlebt. Wir können es nicht mehr zulassen. In diesem Song wollen wir alle Menschen erreichen, deren Herzen noch nicht von Hass verzehrt sind und ihnen laut sagen: „Wir sind nicht anders!“ Wir hoffen, dass dieses „Protestlied“ zu einer Art Lied unserer Community wird, denn es ist an der Zeit, stolz auf sich zu sein. Und das nicht für einen Monat, sondern das ganze Jahr.“ Jacub und Dawid

Jacub und Dawid sind unseren Leser*innen natürlich schon lange bekannt. Berühmt wurden sie einst mit einem lippensynchronem Musikvideo zum Roxette-Hit Some other Summer das viral ging, weil Per Gessle und die inzwischen verstorbene Marie Fredriksson es auf der Roxette-Facebookseite weiterteilten.

Seit Jahren nutzen sie diese Bekanntheit, um Aufnahmen zu veröffentlichen, die queere Themen diskutieren und für Gleichberechtigung und Toleranz kämpfen. Letztes Jahr machten sie weltweit Schlagzeilen, als sie Regenbogenmasken auf den Straßen von Polens sogenannten LGBT-freien Zonen verteilten (wir berichteten).