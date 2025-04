Vom 6. bis 9. Juni lädt der SC Janus e. V. wieder zu den Janus Queer Games ein. Das Multisportevent richtet sich an alle, die Sport und Gemeinschaft in einem inklusiven Umfeld erleben möchten. Neben sportlichen Wettkämpfen bietet das Wochenende ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Stadtführungen, Partys und geselligen Begegnungen. Meldet euch bis 21. April an und bekommt eine tolle Goodie-Bag!

Ein Sportevent für alle

Die Janus Queer Games stehen für Vielfalt – und das zeigt sich besonders in der Auswahl der Sportarten. An zwei Wettkampftagen können sich die Teilnehmenden in Disziplinen wie Volleyball, Fußball, Badminton und Leichtathletik messen. Auch Kampfsport-Fans kommen auf ihre Kosten: Neben einem offenen Trainingstag gibt es Workshops in Boxen, Taekwondo und Selbstverteidigung. Für alle, die es entspannter mögen, werden geführte Wanderungen in und um Köln angeboten.

Ein besonderes Highlight ist der „Frontrun“, bei dem Läufer*innen aller Leistungsniveaus gemeinsam an den Start gehen. Der inklusive Ansatz des Events sorgt dafür, dass sich jeder willkommen fühlt – unabhängig von Alter, Geschlecht oder sportlicher Erfahrung.

Mehr als nur Sport

Die Janus Queer Games sind aber viel mehr als eine sportliche Großveranstaltung – sie sind ein Fest der queeren Kultur und Gemeinschaft. Am Freitagabend startet das Event mit einer feierlichen Eröffnung im Herzen der Kölner LGBTIQ*-Szene. Neben der Registrierung erwartet die Teilnehmenden ein geselliger Empfang, bei dem auch Goodie-Bags verteilt werden.

Am Sonntag steht eine queere Stadtführung auf dem Programm. Wer mehr über die queere Geschichte Kölns erfahren möchte, kann sich um 11 Uhr oder um 15 Uhr einer der Touren anschließen. Den krönenden Abschluss bildet die große Sport-Party im renommierten Gloria Theater, bevor das Event am Montag mit einem Bingo-Brunch mit Pam Pengco im Kaffeesaurus ausklingt.

Ein starkes Zeichen für Akzeptanz

Mit den Janus Queer Games setzt der SC Janus e.V. ein klares Zeichen für mehr Vielfalt, Toleranz und Inklusion im Sport. Der Verein, der bereits seit 1980 besteht, ist Europas ältester und größter queerer Sportclub und engagiert sich aktiv für die Sichtbarkeit und Gleichberechtigung der LGBTIQ*-Community.

„Wir wollen einen Raum schaffen, in dem alle willkommen sind – unabhängig von ihrer Identität oder sportlichen Fähigkeiten“, sagt der Verein.

„Sport verbindet Menschen, und genau das feiern wir bei den Janus Queer Games.“

6. – 9.6., diverse Locations, Köln. Wer sich noch bis zum 21. April anmeldet, erhält die diesjährige Goodie Bag mit u.a. einem Haupt-Goodie und großartigen Gutscheinen. Infos unter www.sc-janus.de/queergames.