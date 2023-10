JK Rowling bevorzugt Gefängnis über korrekten Pronomen für trans* Person

× Erweitern Foto: AFP J.K. Rowling

Am Dienstag, den 17. Oktober griff die Harry Potter-Autorin auf X, früher Twitter genannt, erneut die Rechte von trans* Personen an.

In ihrem Posting teilte Rowling ein Bild, auf dem übersetzt die Worte „Sprechen Sie nach: trans* Frauen sind Frauen“ an eine Wand projiziert wurden, mit der Bildunterschrift: „Nein“.

Daraufhin schrieb ein Nutzer unter dem Beitrag: „Wähle Labour, dann darfst du zwei Jahre absitzen“ (übersetzt). Der Kommentar bezieht sich auf das von der Labour-Partei des Vereinigten Königreichs vorgeschlagene harte Durchgreifen bei Hassverbrechen gegen Personen der LGBTIQ*-Community. Am 7. Oktober versprach die Abgeordnete für Oxford East, Anneliese Dodds, auf der Nationalen Frauenkonferenz in Liverpool, dass die Labour-Partei, sollte sie bei den nächsten Parlamentswahlen an die Macht kommen, hart gegen Hassverbrechen an LGBTIQ*-Menschen vorgehen werde. Dodds' Versprechen folgt auf die Veröffentlichung der Statistiken des britischen Innenministeriums für 2022-2023, aus denen hervorgeht, dass transphobe Hassverbrechen in England und Wales um elf Prozent zugenommen haben.

In einer Antwort auf ihr ursprüngliches Posting schrieb Rowling jedoch (übersetzt): „Ich sitze gerne zwei Jahre ab, wenn die Alternative darin besteht, dass ich gezwungen werde, die Realität und Bedeutung von Geschlecht zu leugnen. Bringt den Prozess, sage ich. Das wird mehr Spaß machen, als ich je auf einem roten Teppich hatte.“

× Erweitern Foto: X Tweet von J.K. Rowling

Im Februar 2023 versuchte Rowling noch in ihrem Podcast „The Witch Trials of J.K. Rowling“, ihre umstrittenen Ansichten über trans* Menschen zu erklären. Rowling sagte, sie habe niemanden mit ihren transfeindlichen Ansichten verärgern wollen und betonte, sie sei zutiefst missverstanden worden.

Trotzdem ist die Autorin nach wie vor eine der umstrittensten Persönlichkeiten im Vereinigten Königreich, aufgrund ihrer regelmäßigen Äußerungen über trans* Menschen und deren Rechte. *mk Quelle: X