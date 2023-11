Kardinal Turkson: Für Respekt und Rechte von queeren Menschen

× Erweitern Foto: AFP Kardinal Peter Turkson

Der vatikanische Kardinal Peter Turkson hat sich gegen die Kriminalisierung von LGBTIQ*-Menschen ausgesprochen. In einem Interview mit dem katholischen Portal katholisch.de sagte er, dass die Kirche die Menschenwürde und die Menschenrechte aller Menschen respektieren müsse, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Identität.

Turkson, der Präfekt des Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen ist, betonte, dass die Kirche die Lehre von Papst Franziskus über die Begleitung von LGBTIQ*-Menschen folgen solle. Der Papst hatte in einem Brief an den US-amerikanischen Jesuitenpater James Martin, der sich für den Dialog mit der LGBTIQ*-Community einsetzt, geschrieben, dass Homosexualität kein Verbrechen sei und dass die katholische Moral die Umstände berücksichtigen müsse, die die Schuld mindern oder aufheben könnten.

Turkson sagte, dass die Kirche queere Menschen als Teil der Schöpfung und von Gott geliebt anerkennen solle und sich gegen jede Form von Gewalt, Diskriminierung oder Verfolgung stellen solle. Er verwies auf die Situation in vielen Ländern, in denen Homosexualität gesetzlich verboten oder sogar mit der Todesstrafe bedroht sei. Er forderte die Kirche auf, sich für die Abschaffung solcher Gesetze einzusetzen und die Menschenrechtsverletzungen anzuprangern.

Der Kardinal äußerte sich auch zu dem Synodalen Weg in Deutschland, der unter anderem die Sexualmoral der Kirche diskutiert. Er lobte den Prozess als einen Weg, die Stimme des Volkes Gottes zu hören und die Herausforderungen der Zeit anzugehen. Er sagte, dass die Kirche in Deutschland eine wichtige Rolle in der Weltkirche spiele und dass er hoffe, dass der Synodale Weg zu einer Erneuerung des Glaubens und der Mission führen werde.