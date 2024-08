Karnevalssensation in Köln: Schwules Dreigestirn!

× Erweitern Foto: Ying Tang / NurPhoto / AFP COLOGNE-CARNIVAL/PROCLAMATION Jungfrau Frieda, Bauer Werner und Prinz Sascha waren in der vergangenen Session das Dreigestirn

Prinz René I. (René Klöver), Bauer Michael (Michael Samm) und Jungfrau Marlis (Hendrik Ermen) – diese drei Namen werden in die Geschichte eingehen. Denn hinter diesen stolzen Titeln stecken traditionell Menschen, die die Traditionen des Karnevals mustergültig verkörpern. Das Dreigestirn zu stellen, eine Ehre, die nur den Allerbesten zuteilwird. In der nächsten Session ist das für die Karnevalsgesellschaft Stattgarde Colonia Ahoj Realität.

Prinz René I., alias René Klöver, strahlt vor Freude:

„Das Kölner Dreigestirn zu stellen, ist gerade für eine so junge Karnevalsgesellschaft wie unsere eine große Ehre.“

Festkomiteepräsident Christoph Kuckelkorn ist überzeugt:

„Die Drei sind genau die Richtigen für uns.“

Erst wenige Jahre dabei

Die Stattgarde Colonia Ahoj, ein Verein, der erst 2018 in den erlauchten Kreis des Festkomitees Kölner Karneval aufgenommen wurde, hat Großes geleistet. Ihr Ursprung liegt in der legendären Rosa Sitzung, einem Event, das inzwischen selbst Tradition und Höhepunkt im Kölner Karneval markiert. Neben dem Einsatz für queere Sichtbarkeit im traditionellen Karneval ist auch das Anwerben des Nachwuchses durch die Colonia Ahoj bemerkenswert: Obwohl erst wenige Jahre alt, gehört der Verein zu einem der mitgliederstärksten der Domstadt am Rhein.

Politische Unterstützung

× Erweitern Foto: Freie Wähler Köln Torsten Ilg (links im Bild)

Glückwünsche zu der Entscheidung aus der Politik und Stadtgesellschaft kamen unter anderem von den Freien Wählern. Torsten Ilg, Vorsitzender der Partei FREIE WÄHLER in Köln und Mittelrein in einer Pressemitteilung:

„Die StattGarde Colonia Ahoj e. V. ist einer der jüngsten und zugleich mitgliederstärksten Karnevalsvereine in Köln. Trotz seiner Verwurzelung in der schwulen Comunity, verfolgte der Verein von Anfang an das Ziel, die traditionellen Strukturen des Kölner Karnevals zu bereichern und sich nicht von diesen Traditionen abzugrenzen. Gerade deshalb ist der Verein in der ganzen Stadt so beliebt und anerkannt. Außerdem sind die herausragenden sportlichen, tänzerischen und musikalischen Darbietungen der Truppe, inzwischen auch über die Kölner Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ich freue mich wirklich von Herzen über diese Entscheidung und auf das erste schwule Dreigestirn von Köln.“

Hintergrund Dreigestirn

Für alle, die nicht aus Köln kommen: Das Kölner Dreigestirn besteht traditionell aus drei symbolischen Figuren – dem Prinzen, dem Bauern und der Jungfrau. Sie repräsentieren das Herzstück des Kölner Karnevals und führen die Stadt während der „fünften Jahreszeit“ an. *ck/AFP