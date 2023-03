KI-Razzia gegen Twitter-Nutzer: „Anzeige ist raus!“

In der Pornoszene passiert gerade etwas ganz Großes. Es scheint so, als würde die von der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen eingesetzte Künstliche Intelligenz „KIVI“, das VI steht für „vigilare“, das lateinische Wort für „überwachen“, tatsächlich erste Wirkung zeigen und jetzt besonders unter Twitter-Nutzern und Pornoproduzenten Angst und Schrecken verbreiten. Ein künstlicher Automatismus, welcher unermüdlich nach strafbewährtem Inhalt das gesamte deutschsprachige Netz (geplant ist diese KI auch in andere Länder zu verkaufen und einzusetzen) durchforstet ist ja eigentlich erst einmal positiv zu bewerten, schließlich sind unsere ganzen Behörden überfordert mit dem Aufkommen von Straftaten insgesamt.

Doch hier und jetzt geht es uns Pornoproduzenten und sich selbst darstellenden Erotik-Modellen an den Kragen. Etliche Berichte häufen sich, dass Twitter Emails an Nutzer versendet, deren Inhalt brisant darstellt, das u.a. Polizeibehörden auf dem betreffenden Account des Nutzers Inhalte gefunden haben, welche in Deutschland verboten seien. Dies ist quasi die Vorabinfo für jeden Twitter-Nutzer der solch eine Email in den letzten Tagen erhalten hat. Andere hatten nicht das „Glück“ vorab daraufhin gewiesen worden zu sein. Hier flatterten gleich Schreiben mit Aufforderung sich schriftlich zu einer begangenen Straftat zu äußern in den Briefkasten. Man ist Beschuldigter, weil man vermeintlich gegen den §184 StGB, Verbreitung von pornografischen Schriften (Erzeug.) verstoßen habe. Mindestens jetzt ist man besser beraten einen spezialisierten Strafrechtsanwalt zu konsultieren, um so zu erreichen Akteneinsicht zu bekommen und somit auf dem gleichen Stand der Ermittlungen zu sein, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Verstößt man gegen den o.g. Paragraphen generell, hat man also zunächst pornografisches Material veröffentlicht und NICHT sichergestellt, dass Minderjährige darauf nicht zugreifen können. Der Jugendschutz wurde also nicht gewahrt.