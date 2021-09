Kindern ein Zuhause geben: Wie du zum Kinde kommst

Nicht jedes Kind hat das Glück, in einer liebevollen Familie aufzuwachsen. Diese Kinder vermittelt der Context e.V. in Erziehungsstellen-Familien. Auch Regenbogenfamilien können Erziehungsstellen werden. Wer sich über die Aufgaben und Möglichkeiten als Erziehungsstelle informieren möchte, ist herzlich zur Informationsveranstaltung „Erziehungsstellen-Familie werden!“ eingeladen.

× Erweitern Foto: Context e.V.

Leider haben nicht alle Kinder das Glück, in einer Familie mit liebevollen Erwachsenen aufzuwachsen. Es gibt Kinder, die bereits früh Erfahrungen mit Vernachlässigung und mangelnder Fürsorge gemacht haben. Für diese Kinder engagiert sich die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe „Context e.V.“ Im Auftrag von Jugendämtern vermittelt der gemeinnützige Verein Kinder in Erziehungsstellen-Familien und betreut diese auf ihrem gemeinsamen Weg.

Familien, Paare, Lebensgemeinschaften oder Alleinerziehende können Erziehungsstellen werden – unabhängig von Familienstand, Herkunft oder der sexuellen Orientierung. Context e.V. spricht ganz bewusst Regenbogenfamilien und Menschen aus der LGBTIQ* Community an, die sich vorstellen können, einem Kind mit ungewöhnlicher Biografie als Erziehungsstelle ein Zuhause zu geben. Dabei kann die eigene Vielfaltserfahrung nützlich sein, Kindern trotz widriger Lebensumstände mit offenem Herzen verständnisvoll zu begegnen.

Informationsveranstaltungen: „Erziehungsstellen-Familie werden!“

Aber was ist eigentlich eine Erziehungsstellen-Familie? Wie unterscheidet sie sich von einer herkömmlichen Pflegefamilie? Und wie wird man Erziehungsstelle? Fragen wie diese beantwortet der Verein auf seinen Informationsveranstaltungen, zu denen er alle interessierte Menschen herzlich einlädt:

6. September um 18.00 Uhr, Context e.V., Maternusstraße 40–42, 50996 Köln

8. September um 10.00 Uhr, online via Zoom

13. September um 18.30 Uhr, Context e.V., Liebfrauenplatz 1, 46399 Bocholt

21. September um 19.00 Uhr, Context e.V., Hochstraße 57, 47665 Sonsbeck

22. September um 9.00 Uhr, online via Zoom

22. September um 17.00 Uhr, Keysberghof, In der Strünkede 37, 45721 Haltern am See

28. September um 9.30 Uhr, Context e.V., Heilig-Geist-Gasse 12, 47608 Geldern

Den Zugangslink für Zoom erhalten Interessierte unter der E-Mail info@context-ev.de oder auf www.context-ev.de.