Klaus Wowereit trauert um Lebenspartner Jörn

Seit 1993 waren sie ein Paar. Berlins langjähriger Bürgermeister und sein Jörn Kubicki. Laut Medienberichten starb dieser heute an den Folgen einer Lungenkrankheit in Kombination mit COVID-19. Queers und Institutionen bekunden ihr Beileid.

„Wo er ist, da bin ich zu Hause.“ Klaus Wowereit einst über seinen Mann Jörn

Neurochirurg Jörn Kubicki, der mit dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki verwandt ist, litt nach Aussage des Berichtes der Bild am Sonntag unter COPD (Chronic Obsctrutive Pulmonary Desease), einer chronischen Atemwegsverengung. Dies habe der 54-Jährige erst vor wenigen Wochen bei einer Veranstaltung öffentlich gemacht. Im Zuge einer zusätzlichen Infektion mit SARS-CoV-2 sei Jörn Kubicki nun an Herzversagen gestorben, so der Bericht weiter.

Inzwischen hat auch der rbb, Berlin-Brandenburgs öffentlich-rechtlicher Sender, die Meldung über den Tod von Klaus Wowereits Lebenspartner bestätigt.

× Der Ehemann von Berlins früherem Regierenden Bürgermeister Klaus #Wowereit ist tot. Jörn #Kubicki starb nach einer #Lungenkrankheit und einer Infektion mit dem #Coronavirus an Herzversagen. — rbb 88.8 (@rbb88acht) March 28, 2020

Die männer* Redaktion ist in Gedanken bei Klaus Wowereit,

Reaktionen aus der Szene

× Ralf Ehrlich, Vorstandsmitglied Berliner CSD e. V.

× Die lesbische Entertainerin und Aktivistin Sigrid Grajek

× Die SPDqueer kondoliert ihrem Freund und Genossen Klaus Wowereit

× Grünen-Politiker Kai Gehring

× Filmemacher und Schwulenikone Rosa von Praunheim

× Entertainer und Schauspieler Julian F. M. Stoeckel

× Dei Bundesstiftung Magnus Hirschfeld

× Auch Jörg Litwinschuh-Barthel, Chef der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, kondoliert Klaus Wowereit

× Aktivist Klaus Rauschning