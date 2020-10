Kritik und Lob: Johannes Oerding geschminkt ungeschminkt

Da wären wir also: Ein dem Vernehmen nach heterosexueller Musiker veröffentlicht zum „Steh zu Dir selbst“-Lied ein Video, in dem er zur Dragqueen wird und dafür Applaus vom davor abweisenden Vater erhält. Die Fans jubeln, einige Queers nicht.

„Ungeschminkt“ ist die erste Single, die der erfolgreiche Barde Johannes Oerding in diesem Jahr veröffentlicht. Das Lied ist Teil einer am 23. Oktober erscheinenden Special Edition seines Hit-Albums „Konturen“ aus dem letzten Jahr. Ein eingängiger Mutmacher, die kleinen Macken oder auch großen Besonderheiten an sich und anderen zu akzeptieren. Im Musikvideo wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der versucht, seine Passion zu verstecken und sich anzupassen und dann doch den Mut findet, sich vor Freunden und Familie als Dragqueen zu präsentieren.

× Erweitern „Der Song Ungeschminkt ist auf den ersten Blick ein kleines Liebeslied aber auf den zweiten befasst er sich auch mit Akzeptanz und Toleranz in unserer Gesellschaft. Insbesondere wenn es um die äußere Oberfläche geht, die in meinen Augen viel zu wichtig geworden ist und in den Medien unserer Zeit noch hochstilisiert wird! Das Video soll den Konflikt in dem sich viele Menschen befinden zeigen und zeitgleich motivieren zu sich und seiner Lebensphilosophie zu stehen - manchmal mit mutigen Entscheidungen." Johannes Oerding

Darf der das?

Offenbar ist die recht einfach zu deutende Aussage von Video und Liedtext einigen nicht zu vermitteln. Auf Facebook und auch in den Kommentaren unter dem Video wird neben extrem viel Lob und Zusprache auch die eine und die andere Unverständnisäußerung rausgehauen.

× Erweitern Oerding ungeschminkt

Noch weiter geht die Kritik aus queerbewegten Kreisen in Berlin.

× Erweitern Oerding Ungeschminkt

Unabhängig vom abwertenden Lookism, den man* noch gerade so als überspitzte Stilkritik durchgehen lassen kann, wird im Kommentarverlauf die ganz große Keule rausgeholt:

„Er eignet sich ein queeres Narrativ an, ohne eine queere Person zu involvieren.“

Da wären wir also: 2020 im Jahre des Herrn sollten nur noch echte sich als Frauen verkleidende Herren sich als Frauen verkleidende Herren mimen? Dem Autor dieser Zeile blutet das Hirn. Und das, obwohl er – ganz privat gestanden – diesbezüglich mit seinen Ohren und Oerding schon genug zu tun hat.

× Erweitern Foto: Sony Music Johannes Oerding

Wer den derzeitgen Topstar des Deutschpops (Platz 1 der Charts für „Konturen“) und Mann von Ina Müller auch oder noch mal live sehen möchte, der hat im kommenden Jahr die Gelegenheit dazu. Karten sollte man* sich aber schnell sichern: Die über 13.000 Tickets der Corona-Ersatzkonzerte im Sommer waren binnen kürzester Zeit ausverkauft.