Danke für alles! Legendärer AIDS-Aktivist Larry Kramer stirbt mit 84

Der Schriftsteller und Aktivist gründete während der AIDS-Krise die Organisationen Gay Men's Health Crisis und ACT UP. Durch seinen aggressiven Argumentationsstil vertrat er die schwule Community in einer Zeit, in der die Regierung unter Ronald Reagan sie im Stich ließ. Am Mittwoch erlag er einer Lungenentzündung.

Kramer hinterlässt seinen Ehemann, den Architekten David Webster. Seit 29 Jahren war er an seiner Seite, 2013 durften die beiden legal heiraten. Auch Kramer lebte offen HIV+. 2017 erklärte er in der New York Times seinen wütenden Aktivismus damit, dass AIDS alles verändert habe. Die ersten Menschen, die krank geworden waren, seien Freunde von ihm gewesen.

„Ich versuchte, die Menschen vereint und wütend zu machen. Ich war als der wütendste Mann der Welt bekannt, vor allem, weil ich entdeckte, dass Wut einen weiter bringt als nur nett zu sein. Und als wir in den Medien den Durchbruch schafften, war ich im Fernsehen besser als jemand, der nett war“.

Viele Feinde und eine Emmy-Nominierung

Das bekannteste Theaterstück des verstorbenen Schriftstellers war das autobiografische The Normal Heart, das er 1985 veröffentlichte. Darin thematisiert er die Tragödie, die die schwule Community von New York in den 80er-Jahren heimsuchte. 2014 wurde das Drehbuch für das Fernsehen adaptiert und Kramer im Verlauf für einen Emmy nominiert.

In seiner Zeit als Aktivist machte Kramer sich nicht nur Freunde. Durch seinen Argumentationsstil brachte er viele Menschen gegen sich auf, auch griff er immer wieder direkt Pharmakonzerne, Politiker und Medien an. Doch auch fast all seine Gegner zollten dem Verstorbenen nun Tribut und bezeichneten seinen Aktivismus retrospektiv als sehr effektiv.

Darunter befindet sich auch Dr. Anthony Fauci, der langjährige Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases – die beiden verband eine berufsbedingte Hassliebe. In der New York Times erklärte Fauci nun, Kramer hätte eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Behandlungsmethoden für HIV+ Menschen gespielt und sich immer wieder erfolgreich für die rasche Einführung neuer Medikamente eingesetzt.

„Sobald man seine Rhetorik überwunden hatte, konnte man feststellen, dass Larry Kramer sehr weise war und dass er ein Herz aus Gold hatte“.

Foto: J. Guay Elton John Elton John

Auch Sir Elton John nahm Abschied von Kramer. Er sagte, der Tod des Schriftstellers sei die traurigste Nachricht. Er verneigte sich vor ihm:

„Sein Zorn war nötig in einer Zeit, in der der Tod schwuler Männer an AIDS von der amerikanischen Regierung ignoriert wurde, eine Tragödie, die die Bewegungen Gay Men's Health Crisis und ACT UP so wichtig machte. Er hörte nie auf, über die Ungerechtigkeiten gegen uns zu schreien. Seine Stimme war die lauteste und wirkungsvollste“.

Auch Alphonso David, Präsident der Human Rights Campaign, verabschiedete sich von Kramer: