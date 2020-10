Eine bessere Zukunft gestalten

Was passiert mit meinem Hab und Gut, wenn ich einmal nicht mehr bin? Ein Testament stellt sicher, dass der eigene Wille später berücksichtigt wird und kann ein Vermächtnis für die Zukunft sein: Wer die SOS-Kinderdörfer weltweit bedenkt, fördert Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt und ermöglicht ihnen, eines Tages selbstbestimmt zu leben. LGBTIQ*-Kinder und -Jugendliche, die ihre Familie verloren haben, brauchen dabei besondere Unterstützung.

× Erweitern Buddhika kam mit nur einem Monat ins SOS-Kinderdorf Galle in Sri Lanka. Ein Junge, der sich weiblich fühlte, wie sich schnell zeigte. Heute ist sie eine junge Frau und heißt Buddhi. Ihre SOS-Mutter und Psychologen haben sie dabei unterstützt, ihren Weg zu gehen.

So fern der Gedanke an das Alter oder den eigenen Tod zunächst sein mag: Sich damit auseinanderzusetzen, kann eine positive Erfahrung sein und verschafft Klarheit. Was ist mir wichtig, was möchte ich hinterlassen und weitergegeben? Wie kann ich meine Hinterbliebenen unterstützen? Was ist, wenn ich niemanden habe, der sich um meinen Nachlass kümmern kann? Diese Fragen stellen sich in besonderer Weise, wenn man keine eigenen Kinder hat, man den*die Lebenspartner*in versorgen möchte oder auch Freund*innen oder eine gemeinnützige Organisation bedenken will. Über diese Fragen nachzudenken und für sich zu klären, kann befreiend sein, der Entschluss, mit den Nachlass zu helfen, erfüllend.

„Ich merke, dass die Lebensfreude wächst und ich präsenter werde, je mehr ich mich dem Thema stelle.“

× Erweitern Foto: Judith Büthe Ralf Dürrwang Ralf Dürrwang sprach sprach für unsere Printmagazine mit blu Herausgeber Michael Rädel. Das ganze Interview findest du HIER.

Das sagt der 58-jährige Ralf Dürrwang, der sich zusammen mit seinem Mann entschieden hat, die SOS- Kinderdörfer weltweit mit seinem Nachlass zu fördern. Er hat sich als Schwuler bewusst für SOS entschieden, denn er kennt die weltweite Arbeit der Organisation gut.

LGBTIQ* bei den SOS-Kinderdörfern weltweit

Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Identität oder Orientierung benachteiligt werden, das ist Teil der SOS-Kinderschutzrichtlinien. „Jedem Kind ein liebevolles Zuhause“, das soll für alle Kinder und Jugendlichen gelten. LGBTIQ*-Kinder und -Jugendliche, die ihre Familie verloren haben, haben es besonders schwer:

Sie müssen die Trennung von ihren Eltern bewältigen und brauchen besondere Unterstützung bei der Entwicklung ihrer eigenen Identität. Im SOS-Kinderdorf werden Mädchen und Jungen durch ein liebevolles und sicheres Umfeld bestmöglich unterstützt. Das hat SOS-Unterstützer Ralf Dürrwang überzeugt:

„Mein Mann und ich haben selber keine Familie und haben unser Testament zugunsten der SOS- Kinderdörfer gemacht. Wir möchten damit vor allem schwule, lesbische und Transgender-Jugendliche unterstützen.“

× Erweitern Foto: Alea Horst SOS Kinderdörfer weltweit – Mexiko

Information und Beratung

Die SOS-Kinderdörfer weltweit bieten einen besonderen Service für die Nachlassgestaltung an. Erfahrene Spendenberater*innen und Jurist*innen beraten kostenlos und unverbindlich bei individuellen Fragen oder etwa, wie man als Paar ein gemeinschaftliches Testament zugunsten der SOS-Kinderdörfer formuliert. Wenn die SOS-Kinderdörfer weltweit als Erben eingesetzt werden, kümmern sie sich diskret und respektvoll um die nötigen Angelegenheiten. Dazu gehört je nach Wunsch die Umsetzung der testamentarischen Verfügungen, die Bestattung und gesamte Nachlassabwicklung.

Mehr Informationen zu Nachlass und Testament, die Arbeit der SOS-Kinderdörfer und ein Interview mit Ralf Dürrwang hier: www.sos-kinderdoerfer.de/lgbt_testament

Kontakt: Verena Milasta und Ulrich Pangerl, Telefon: 089 17914333 oder nachlassinfo@sos-kd.org