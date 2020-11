Livestream: Aktivistin Małgorzata Mróz beim DiverseCity

Der Völklinger Kreis hält seine Konferenz DiverseCity #ausGründen erstmals online ab. Als besonderen Höhepunkt präsentieren die Macher*innen die polnische Queeraktivistin Małgorzata Mróz, die gegen „LGBT freie Zonen" kämpft. Schaut rein!

Ab 14 Uhr ist sie zu Gast im ersten virtuellen Paneltalk der DiverseCity und wird uns ein Bild von der Lage vor Ort geben: Selbst bereits mit Steinen beworfen worden, geschlagen und verfolgt, werden wir von Ihr erfahren, wie sich LGBTIQ* aktuell in Polen fühlen und welche Rolle Kirche und Staat dabei spielen.

× Erweitern Foto: VK Małgorzata Mróz

In seiner Keynote wird Pavel Šubrt (European LGBTIQ Chamber of Commerce) die unterschiedlichen Arbeitswelten von LGBTIQ* in west- und osteuropäischen Ländern beleuchten.

Die Bedeutung Düsseldorfs als wichtiger LGBT+ Standort erörtert Moderator Matthias Weber, Vorstandsvorsitzender des Völklinger Kreis im Gespräch mit Jana Hansjürgen, Diversity Beauftragte der Landeshauptstadt. Miguel Castro (SAP) berichtet über Wettbewerbsvorteile Diversity-freundlicher Unternehmen und Kende Karsko (Bosch) über die Herausforderungen liberaler Unternehmenskulturen in repressiven Staaten. Dr. Juliane Kronen (Right Livelihood Foundation) würdigt die ugandischen LGBTIQ* Menschenrechtsaktivistin Kasha Jacqueline Nabagesera, die für ihr Engagement mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde. HIER gibt es alle Infos.