Lübeck: Dauerhaftes Gedenken an drei Opfer des §175

Der Lübecker Kaufmann Wolfgang Adolf Max Georg von Czettritz und Neuhaus wurde am 24. Juli 1897 in Lübeck geboren. Von Cettritz wurde nur 45 Jahre. Er hatte bei seinem Tod Haftstrafen von insgesamt 2 Jahren und 10 Monaten Gefängnis sowie zuletzt eine 3-jährige Zuchthausstrafe wegen § 175 verbüßt. Am 27. Februar 1943 um 06:05 Uhr verzeichnete die Lagerleitung den Tod des Häftlings von Cettritz in Block 57 des Kleinen Lagers in Buchenwald. *Christian Rathmer