M&M'S Filmfestival für mehr Vielfalt auf der Leinwand

Die Forderung nach mehr Vielfalt auf der Leinwand hat in Deutschland eine lautstarke Resonanz gefunden, wie eine von M&M'S in Auftrag gegebene Online-Umfrage zeigt. Die Ergebnisse, die kurz vor dem M&M'S Film Festival veröffentlicht wurden, deuten auf ein starkes Verlangen hin, Stereotypen abzubauen und vielfältigere sowie tiefgründigere Darstellungen im Kino zu fördern.

Expand Foto: Presseportal M&Ms Umfrage zu Film

Laut der Umfrage, die im Februar 2024 durchgeführt wurde, sind 50 % der deutschen Bevölkerung der Meinung, dass die Filmindustrie die Verantwortung trägt, Diversität und Inklusion zu verbessern. Allerdings glauben 40 %, dass Filme immer noch stereotypische Vorurteile widerspiegeln, eine Ansicht, die bei den 18- bis 34-Jährigen und Filmschaffenden mit über 50 % Zustimmung noch stärker ausgeprägt ist.

Die Ergebnisse unterstreichen den Wunsch nach einer breiten Palette an Charakteren und Erzählungen. Insbesondere besteht ein starkes Interesse daran, ältere Menschen als lebenswichtigen Teil der Gesellschaft darzustellen. Zusätzlich gibt es einen Ruf nach tiefergehenden Frauenrollen (27 %) und nach politischen und geschäftlichen Protagonist*innen (24 %), vor allem unter Minderheiten und Menschen mit Migrationshintergrund in positiven Rollen.

Als Reaktion auf diese Ergebnisse startet M&M'S sein Filmfestival auf mms.com, mit dem Ziel, aufstrebenden Filmschaffenden die Chance zu geben, Kurzfilmtrailer zu kreieren, die stereotype Rollen und klischeehafte Handlungen herausfordern. Der schwule Schauspieler Jannik Schümann, Juror der Veranstaltung und ein engagierter Befürworter von Inklusivität und LGBTIQ*-Rechten, zeigte sich begeistert davon, eine Plattform für die Präsentation vielfältiger Geschichten zu bieten.

Aspirierenden Filmschaffenden wird geraten, ihre Ideen bis zum 5. April 2024 beim Kampagnenpartner Short of the Week einzureichen. Eine Jury, bestehend aus Vertretern von Short of the Week, M&M'S und Schümann, wird die drei besten Ideen auswählen. Die Finalist*innen erstellen dann innerhalb von 72-Stunden ein Drehbuch für einen Kurzfilmtrailer, unterstützt durch ein Budget von 3.000 Euro und Mentoring durch Branchenprofis. Ende Mai wird über die endgültigen Trailer abgestimmt, und der erste Platz erhält 25.000 Euro, um dessen Kurzfilm zu produzieren, der Ende Juli 2024 im Berliner M&M'S Store Premiere feiern wird.

Weitere Informationen zum M&M'S Film Festival findest du unter mms.com.