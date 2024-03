Mach mit: Dein Entwurf für den CSD Leipzig 2024!

In einer Zeit, in der die Rechte und die Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community mehr denn je im Fokus stehen, nimmt der Christopher Street Day (CSD) in Leipzig eine besonders wichtige Position ein. Gerade in Sachsen, einer Region, die historisch mit Herausforderungen im Bereich der Akzeptanz und Gleichberechtigung konfrontiert war, setzt der CSD Leipzig 2024 ein starkes Zeichen für Vielfalt, Toleranz und demokratische Werte. Unter dem Motto "Wir wählen Vielfalt!" sind kreative Köpfe dazu eingeladen, Teil dieser Bewegung zu sein und ihre visionären Layouts für das Event einzureichen.

Einladung zur Teilnahme und Belohnung

Foto: CSD Leipzig CSD Leipzig 2024

Bis zum 5. April 2024 haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Entwürfe über das Formular auf der Webseite des CSD Leipzig einzureichen. Das CSD-Plenum freut sich darauf, alle kreativen Vorschläge zu sichten und eine*n Gewinner*in zu küren, der oder die mit einem Honorar von 500€ belohnt wird. Der gewonnene Entwurf wird in der Stadt, auf Social-Media-Kanälen und im offiziellen Programmheft prominent präsentiert.

Als Anerkennung für die Teilnahme erhält jeder, der einen vollständigen Vorschlag einreicht, einen Gästelistenplatz für den Prideball, die glanzvolle Abschlussveranstaltung des CSD.

Wichtige Daten und weitere Informationen

09. bis zum 17. August 2024 findet die Programmwoche des CSD Leipzig statt, die mit dem traditionellen Hissen der Regenbogenflagge beginnt und mit einer Demonstration sowie einem Straßenfest endet. Der spätere Termin im August wurde gewählt, um den CSD zentral auf dem Augustusplatz ausrichten zu können. Er ist einer der größten Stadtplätze in Deutschland und befindet sich im Herzen Leipzigs. Indem der CSD in einem so prominenten und geschätzten öffentlichen Raum stattfindet, wird die Sichtbarkeit und die Botschaft der Akzeptanz noch kraftvoller und weiterreichend. *mk Quelle: CSD Leipzig

Weitere Details und die Bedingungen für die Teilnahme am Wettbewerb finden sich auf CSD Leipzig.