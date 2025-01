Marcel Mann: Freitod mit 37 Jahren

× Erweitern Foto: Instagram @marcel_mann

Der bekannte Comedian und Synchronsprecher Marcel Mann hat am vergangenen Dienstag im Alter von 37 Jahren sein Leben beendet. Diese traurige Nachricht wurde gestern von seiner Familie und seinen Freunden über verschiedene Online-Kanäle bekanntgegeben. Über die genauen Gründe für seinen Tod liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Offizielle Stellungnahme von Familie und Freunden

Auf Marcels offizieller Webseite sowie auf seinem Instagram-Account veröffentlichte die Familie und sein enger Freundeskreis eine bewegende Nachricht: „Am Dienstag, dem 21. Januar 2025, hat sich unser geliebter Freund Marcel Mann selbstbestimmt von diesem Leben verabschiedet. Wir sind sprachlos und unendlich traurig, aber auch dankbar für jede Sekunde, die wir mit diesem wundervollen Menschen verbringen durften.“

Karriere als Comedian und Synchronsprecher

Marcel Mann wurde 1987 in Schorndorf, Baden-Württemberg, geboren und lebte zuletzt in Berlin. Bereits in jungen Jahren begann er mit Schauspielunterricht und absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung in Gesang, Schauspiel und Sprechtechnik. Schnell folgten erste Rollen im Fernsehen, während er sich parallel als Synchronsprecher etablierte und an über 200 Produktionen mitwirkte.

Er lieh unter anderem seine Stimme den deutschen Versionen von Ross Lynch, Dylan Sprayberry und Alex Newell. Ab 2014 gewann er zunehmend an Bekanntheit als Stand-up-Comedian und trat in Fernsehsendungen wie „NightWash“ auf. 2017 startete er seine erste Solo-Tour „Weil ich ein Männchen bin“, in der er offen und selbstbewusst über seine Homosexualität sprach. In diesem Jahr plante er eine neue Tour mit dem Programm „Die ungeschälte Wahrheit“, die am 7. Februar in Hamburg beginnen sollte. Nur wenige Tage vor seinem 38. Geburtstag stand ihm diese Tour bevor.

Marcel Mann hat mit seinen Auftritten vielen Menschen Freude bereitet und sich als Hörbuchsprecher sowie Synchronstimme in Filmen und beliebten Serien wie „Gossip Girl“ einen Namen gemacht. Nun ist seine Stimme im Alter von nur 37 Jahren verstummt, lediglich zehn Tage vor seinem Geburtstag am 31. Januar. *Quellen: Berliner Morgenpost, Focus

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, suizidale Gedanken haben, suchen Sie bitte sofort Hilfe. In Deutschland erreichen Sie die Telefonseelsorge unter 0800 111 0 111 oder 116 123. Sie sind nicht allein.