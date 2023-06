Maurice ist Mr Gay Germany

Mit Maurice Schmitz übernimmt nach dem Rücktritt von Lukas Küchen ein bekanntes Gesicht der MGG Familie den Titel „Mr Gay Germany“. Der 24-Jährige konnte bereits als Vize „Mr Gay Germany“ 2021 Erfahrung sammeln und dürfte den Aufgaben, die das Amt mit sich bringt, bestens gewachsen sein.

Foto: Fee Schreiber // @fotografee.de Maurice Schmitz ist interimistischer Mr Gay Germany.

Lukas Küchen tritt zurück

Lukas Küchen, der erst im Februar zum „Mr Gay Germany“ gewählt wurde, hatte sein Amt am 15. April niedergelegt – nach einer „emotionale[n] Achterbahnfahrt“, wie der 22-Jährige damals auf Instagram schrieb. Er habe feststellen müssen, „dass der Titel auch viele negative Erfahrungen mit sich bringt“. Als Grund für die Entscheidung zum Rücktritt gab Lukas einen Einbruch in seiner Kölner Wohnung an.

Die Amtszeit von Lukas stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Kurz nach der Wahl wurden Anschuldigungen der Vetternwirtschaft und Bevorzugung laut, woraufhin JOYN „Mr Gay Germany“ aka „G-A-Y“ aus der Mediathek nahm (männer* berichtete). Nach scharfer Kritik für ein TikTok-Video, in dem er sich frauenfeindlich äußerte, mehrten sich die Stimmen, Lukas sei nicht die richtige Person, um die Community angemessen zu repräsentieren.

„Charming Boy“ Maurice übernimmt

Bis zur Wahl des nächsten „Mr Gay Germany“ übernimmt der sympathische Kölner nicht nur alle nationalen Aufgaben und Auftritte, er wird Deutschland auch bei „Mr Gay Europe“ in Großbritannien vertreten. Ab 15. Juni ist er außerdem bei „Charming Boys“ auf RTL+ zu sehen.

Lieber Maurice, du wirst die Community würdig vertreten. Wir wünschen dir eine spannende Zeit!