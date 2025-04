How to Come Out Online (Fast)

Maximilian Mundt ist vielen als Moritz Zimmermann aus der Netflix-Erfolgsserie How to Sell Drugs Online (Fast) bekannt – nerdig, genial, überfordert. Im echten Leben aber ist der Schauspieler reflektiert, ruhig und offen. Besonders, wenn es um sein Coming-out geht. In der NDR-Talkshow deep und deutlich und in einem Gespräch mit Kurt Krömer erzählt er von seinem persönlichen Weg zur eigenen Identität.

„Das ist Biologie“

In seinem Gespräch bei deep und deutlich schildert Mundt, wie lange er glaubte, asexuell zu sein. „Ich hatte keine sexuelle Anziehung zu Frauen“, sagt er rückblickend. Was für viele in der Jugend selbstverständlich scheint – erstes Verliebtsein, sexuelle Neugier – blieb bei ihm aus. Erst mit 23 Jahren habe er ein Date mit einem Mann gehabt. Dieses Treffen war für ihn ein Wendepunkt: Er spürte zum ersten Mal eine Anziehung, die sich richtig anfühlte. Kein Zweifel, kein innerer Kampf – sondern einfach: „Es ist doch wohl so: Ich stehe auf Männer.“ Und weiter: „Das ist wie ein Instinkt, wo es Klick macht, das Blut im Körper anders rauscht. Das ist Biologie.“

Heute lebt Maximilian Mundt in Hamburg – und mittlerweile ist klar: Er ist nicht allein. In einem Gespräch mit Kurt Krömer, veröffentlicht im Juli 2024, erzählt er: „Mein Freund passt hauptsächlich auf den Hund auf.“

#ActOut

Im Februar 2021 outete sich Maximilian Mundt im Rahmen der #ActOut-Initiative. Gemeinsam mit 184 anderen Schauspieler:innen veröffentlichte er ein Manifest in der Süddeutschen Zeitung, in dem sie sich zur LGBTIQ*-Community bekannten. Ziel war es, die strukturelle Unsichtbarkeit queerer Menschen in der Film- und Theaterbranche anzuprangern – und ein Zeichen für mehr Repräsentation und weniger Rollenklischees zu setzen.

Sein Coming-out war also nicht nur persönlich, sondern bewusst politisch.

Auf die Reaktionen zu seinem Coming-out angesprochen, zeigt sich Mundt in Interviews überrascht: „Ich dachte, da kommt mehr Gegenwind.“ Stattdessen erlebte er große Unterstützung – sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum. Fans, Kolleg*innen und die Presse begegneten ihm mit Respekt und Rückhalt.

Gleichzeitig betont er, dass ein Coming-out nach wie vor Mut erfordert – gerade in einer Branche, in der queere Schauspieler*innen oft noch mit Vorurteilen konfrontiert sind. Der Schritt in die Sichtbarkeit sei deshalb auch ein Schritt in die Verantwortung: „Wenn du sichtbar bist, gibst du anderen vielleicht das Gefühl, dass sie nicht allein sind.“ *Quellen: Youtube/ deep und deutlich, Youtube/ Kurt Krömer Feelings