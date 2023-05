Meister Proper und Freund*innen

×

Foto: M. Rädel Ziel sei es, für gegenseitige Akzeptanz zu sensibilisieren

Werbung kann mittels ihrer Bild- und Textsprache helfen, die Gesellschaft etwas toleranter zu machen. Stereotypen können aufgebrochen werden, queere Lebenswelten erfahrbar werden. Daher begrüßen wir, dass die P&G Reinigungsmarken sich für die LGBTIQ*-Community einsetzen. Und das auch dadurch, dass sie zum Beispiel Beratungsangebote für Jugendliche unterstützen.

„Unsere gemeinsame Homecare-Initiative #CleanWithLove soll dabei helfen aufzuklären, Vorurteile abzubauen und die Akzeptanz für die LGBTQIA+-Community zu stärken“, sagt Gabi Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei P&G in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Das Engagement für die LGBTQIA+ Community ist bei P&G seit fast drei Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Bereits 1996 wurde das unternehmensinterne GABLE-Netzwerk (Gay, Ally, Bisexual, and Lesbian Employees) gegründet. Chancengleichheit für alle, Respekt und Inklusion sind die Eckpfeiler unserer Kultur.“

Mit der tollen Initiative #CleanWithLove haben die beliebten P&G Reinigungsmarken eine Spendenaktion zugunsten der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ gestartet, die unter anderem Beratungsangebote für LGBTIQ*-Jugendliche und deren Familien finanzieren soll. Und weil die LGBTIQ*-Community möglichst viele Unterstützer*innen braucht, kann jede*r #mensch Teil der Initiative #CleanWithLove werden.

„Leider ist es auch in Deutschland noch immer so, dass Menschen, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen, Diskriminierung erfahren“, sagt Wolfram Kons, Moderator, Vorstand der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ und Gesamtleiter RTL-Charity. „Vor allem für junge Menschen kann es eine große Belastung sein. Wir bei der Stiftung RTL – wir helfen Kindern e.V. setzen uns für diese Kinder und Jugendliche ein und unterstützen Hilfs- und Beratungsangebote.“

Und so geht das: Im Rahmen von #CleanWithLove können Verbraucher*innen vom 1. Mai bis zum 15. Juli dieses Jahres durch den Kauf von Produkten der teilnehmenden Marken (Fairy, Febreze, Meister Proper und Swiffer) unkompliziert Spenden generieren und die queere Community schnell unterstützen. Denn für jedes gekaufte P&G Produkt fließt 1 Cent durch P&G an die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“. Die Spenden kommen dann unter anderem ausgewählten LGBTIQ*-Beratungsangeboten in Deutschland zugute. Das Spendenziel sind 190.000 Euro – wir sind dabei. www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker/cleanwithlove