METRO Pride zeigt Flagge

Das LGBT+ Netzwerk METRO Pride des international operierenden Handelskonzerns METRO setzt sich für die Abschaffung des Blutspendeverbots ein und ist u.a. Preisträger des Prout@Work Awards.

Wir trafen die Mitglieder*innen des Netzwerks Aimie Westermann, Nikita Baranov, Dirk Haushalter und Sven Liebert in der Hauptzentrale in Düsseldorf zum Interview für Pride Live. Wie die Gruppe METRO Pride entstanden ist und was die Ziele sind, erzählt uns Nikita im Gespräch zusammen mit Dirk der außerdem die Arbeit der Gruppe während der Corona Pandemie beschreibt und erklärt was die Gruppe bereits erreicht hat.

× Aimie berichtet warum sie sich METRO als Arbeitgeber ausgesucht hat und warum sie sich seit ihrem ersten Arbeitstag bei METRO im Netzwerk METRO Pride engagiert.