Mit 100 Jahren! Polnische Schauspiellegende outet sich als schwul

Endlich mal eine schöne Nachricht: Witold Sadowy, ein in Polen sehr wertgeschätzter und bekannter Theaterschauspieler und -kritiker, outete sich in einem TV-Interview zu seinem 100. Geburtstag als homosexuell.

Sadowy wurde 1920 in Warschau geboren und blieb der Stadt immer verbunden. Seine große Liebe war das Theater: Von 1945 bis 1988 stand er oft auf der Bühne, doch er wirkte auch an vielen Fernsehfilmen mit. Nach 1988 betätigte er sich vor allem als Theaterkolumnist, -journalist und Buchautor.

In einer bereits im Januar zu seinem Geburtstag gedrehten Reportage des polnischen Kultursenders TVP Kultura erklärte der beliebte Schauspieler nun, dass er als schwuler Mann geboren wurde.

100 Jahre, ein Geheimnis

Sadowy lächelt, als er sagt:

"Ich bin stolz darauf, dass ich ein ehrlicher Mensch bin. Ich habe nicht geheiratet und keine Kinder bekommen, was ich wirklich bedauere. Aber ich wurde anders geboren. Ich bin schwul. Jetzt habe ich alles gesagt, wie bei der Beichte."

Das polnische Queermagazin Replika gratulierte dem 100-Jährigen auf Facebook zu seinem Coming-out und dankte ihm: In dieser düsteren Zeit sei dies eine sehr positive Botschaft. Viele Menschen schlossen sich der Aussage in sozialen Netzwerken an und feierten sein Outing – doch einige brachten auch ihr Bedauern darüber zum Ausdruck, dass Sadowy erst das 100. Lebensjahr vollenden musste, um endlich offen er selbst sein zu können.

Es ist eine schwierige Zeit, um in Polen queer zu sein: Seit letztem Jahr wurde mehr als ein Drittel der Landesfläche zur „LGBT-freien Zone“ erklärt (wir berichteten). Das macht öffentliche Sichtbarkeit jedoch umso wichtiger.

Die Reportage, leider ohne Untertitel, findet ihr hier.