Mit den Waffen des Rap: Ash M. O. ist schwul, PoC und nicht PC

Nico Gutjahr unterhält sich in diesem #bluTalk mit dem einzigen offen schwulen Rapper Deutschlands. Der ist auf Mission: Ash M. O. möchte nicht nur „Mayor of the Gayborhood“ sein, sondern einst die „male Beyonce of rap“ werden. Der queere „African-GERmerican“ nutz Dicks, Bootys und sonstige Rap-Chiffren um sein Motto Wirklichkeit werden zu lassen:

„Make Hip-Hop gay again!“

Allerdings hat er auch vollstes Verständnis dafür, dass Queers nicht alles mögen müssen, nur weil es queer ist, antwortet er auf die Frage nach Kritik an seiner Kunst aus der LGBTIQ*-Community.

Stimmt wohl. Wer Hip-Hop nicht mag, wird das nicht plötzlich tun, nur weil auf einmal Schwänze den Titten die Show stehlen. Sprachlich!

