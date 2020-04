Mit Eminem-Song: Disney-Star outet sich als bisexuell

Wie outet sich die Jugend von heute? Die 19-Jährige Schauspielerin Auliʻi Cravalho veröffentlichte auf TikTok ein Video, in dem sie bestimmte Lyrics aus Eminems Song „Those Kinda Nights” performte – und sich so als bisexuell outete.

Auliʻi Cravalho ist Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin – ihre bisher größte Rolle war 2016 die Verkörperung der Titelfigur in Disneys Animationsfilm Vaiana (eng.: Moana). Auch in sozialen Netzwerken ist sie aktiv: Allein auf Instagram hat sie mehr als eine halbe Million Follower.

Ende der Woche lud sie auf der Streaming-Plattform TikTok ein Video hoch, in dem im Hintergrund eine Textpassage von Eminems und Ed Sheerans Song “Those Kinda Nights” lief, zu der der Disney-Star die Lippen bewegte. In der Strophe geht es um Eminem, der in einem Club eine bisexuelle Frau kennenlernt:

“Seriously though, jokes aside, how you doin’? You straight?

She said: “No, I’m bi”

She said: “Are you drunk?”, I said: “No, I’m high.

I’m checkin’ out the chick, she said: “So am I.”