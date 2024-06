Mobbing im Labor?! Queere Forschende packen aus

× Erweitern Foto: Freepik Queers in der Wissenschaft

Eine kürzlich von Nature veröffentlichte Umfrage hat signifikante Karrierehindernisse für LGBTIQ*-Personen in der Wissenschaft aufgedeckt. Die Ergebnisse zeigen, dass diese im Vergleich zu ihren nicht-LGBTIQ*-Kollegen häufiger Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz erleben. Fast 40 % der Befragten gaben an, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität diskriminiert worden zu sein. Über 20 % berichteten von Mobbing oder Belästigung durch das Kollegium oder Vorgesetzte.

Die Diskriminierung hat nicht nur persönliche, sondern auch berufliche Konsequenzen. Viele der queeren Forschenden gaben an, dass sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität berufliche Chancen verpasst haben. Einige berichteten, dass sie sich gezwungen sahen, ihre Identität zu verbergen oder zu verheimlichen, um ihre Karriere voranzutreiben. Diese Situation führt vermehrt zu einem hohen Maß an Stress und Unzufriedenheit, was die Arbeitsleistung und das allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigt.

Die Auswirkungen der Diskriminierung auf die mentale Gesundheit der Befragten sind besorgniserregend. Sie leiden häufiger unter Angstzuständen und Depressionen als ihre heterosexuelles und cisgender Kollegium. Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass sie aufgrund der Diskriminierung am Arbeitsplatz psychische Probleme entwickelt haben.