München ehrt Freddie Mercury mit Mosaik an der „Deutschen Eiche“

× Erweitern Foto: Facebook/Deutsche Eiche München Deutsche Eiche, Freddie Mercury Mosaik

München hat seinem berühmtesten Rock-Exilanten, Freddie Mercury, ein besonderes Denkmal gesetzt. An der Fassade des legendären Hotels „Deutsche Eiche“, einem beliebten Treffpunkt der LGBTIQ*-Community im Münchner Glockenbachviertel, wurde am 5. September 2024 ein Mosaik enthüllt, das den Queen-Frontmann ehrt. Das Kunstwerk zeigt Mercury mit Mikrofon in der Hand und trägt den Schriftzug „Munich 1979–1985“, eine Hommage an die Zeit, die der Musiker in der Stadt verbrachte.

Mercury lebte zwischen 1979 und 1985 in München und genoss dort das Nachtleben sowie die künstlerische Freiheit. Vor allem die „Deutsche Eiche“ war ein wichtiger Ort für ihn, wo er oft speiste und sich mit Freunden traf. Die Enthüllung des Mosaiks, das von abertausenden kleinen Glassteinen gefertigt wurde, fand an Mercurys Geburtstag statt und wurde von prominenten Weggefährten wie Reinhold Mack, seinem Produzenten, und dem Hotelbesitzer Dietmar Holzapfel begleitet. Für Holzapfel ist es ein Herzensprojekt, da das Glockenbachviertel und das Hotel eine zentrale Rolle in Mercurys Münchner Jahren spielten.

Das Mosaik soll ein neuer Anziehungspunkt für Fans aus aller Welt werden, die sich an Mercurys Erbe in der Stadt erinnern. Die Münchner Zeit war für den in Sansibar geborenen Künstler prägend, doch bislang gab es kaum sichtbare Erinnerungsorte. Mit diesem Mosaik soll sich das ändern – ein dauerhaftes Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für den außergewöhnlichen Künstler. *Quellen: BR, t-online, Munich – City of Music