Nach Teilnahme an Drag-Show: Pastor aus Amt gemobbt

Ein Pastor aus Indiana wurde nach seinem Auftritt in der HBO-Sendung „We're Here“ von seinen Pflichten entbunden. In der Doku-Serie ließ er sich von bekannten Dragperformern in eine Queen verwandeln, unter anderem, um Solidarität für Queers in seiner Gemeinde zu zeigen. Das scheint nicht allen Gemeindemitgliedern gefallen zu haben – viele böse Briefe und Beschwerden führten dazu, dass der Pastor sein Amt niederlegen musste.

Pastor Craig Duke war zuletzt an der Newburgh United Methodist Church in Newburgh, Indiana, tätig. Dieses Jahr nahm er an HBOs Doku-Serie We're Here teil, in der die ehemaligen Drag-Race-Teilnehmer*innen Bob the Drag Queen, Eureka und Shangela in kleine Städte und Dörfer in den USA reisen und einige der Einwohner in Drag-Performer verwandeln. Duke, der eine pansexuelle Tochter hat, nahm als Zeichen der Solidarität für die lokale Queer-Community an dem Drag-Experiment teil. Vorgeschlagen hatte ihn die lokale Pride-Organisation River City Pride. Craig akzeptierte die Nominierung und wurde schließlich von den Dragqueens ausgewählt. Die Folge wurde am 8. November ausgestrahlt.

× Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von We’re Here (@werehere) Die Queens verwandeln das ländliche Amerika in der Serie in ein Land aus Glitzer und Pailletten

In einem Interview mit dem Religion News Service beschrieb er seine Teilnahme als „eine unglaublich wunderbare, erfrischende, vertiefende und kraftvolle spirituelle Erfahrung“. Er erklärte, er wisse von queeren Menschen in seiner Gemeinde und wolle ihnen Mitgefühl und Unterstützung signalisieren. Craig, der in der Episode sogar zusammen mit Eureka O'Hara einen flotten Auftritt zu Kesha's Song 'We Are Who We Are' hinlegte, reflektierte:

„Ich war von einer Kultur umgeben und in sie eingetaucht, in die ich noch nie eingetaucht war, und eines der Dinge im Dienst ist, dass man, wenn man Menschen, die anders sind als man selbst, in seinen Dienst einbeziehen will, dorthin gehen muss, wo Menschen anders sind als man selbst. Die Einladung, an der Sendung teilzunehmen, hat mir das ermöglicht.“

Führte Queerphobie der Gemeinde zur Freistellung?

Laut einer GoFundMe-Seite, die für Duke, seine Frau Linda und seine Kinder eingerichtet wurde, wurde er jedoch nach seinem Drag-Auftritt von seinen pastoralen Aufgaben in der Kirche „entbunden“. Es hieß in dem Spendenaufruf, der Pastor und seine Familie müssen bis zum 28. Februar mit einem deutlich reduzierten Gehalt leben, was für alle eine große Herausforderung darstelle.

„Unglücklicherweise verursachte Craigs Teilnahme an dieser Show viel Aufruhr in der Kirche, der er zu dieser Zeit diente, und führte schließlich dazu, dass er von seinen pastoralen Aufgaben in dieser Kirche entbunden wurde.“

Craig selbst erklärte gegenüber Religion News Service, böse Briefe und Emails hätten dazu geführt, dass er sich seinen Aufgaben nicht mehr gewachsen sah und um temporäre Freistellung bat. Craig ist zu diesem Zeitpunkt weder entlassen, noch hat er gekündigt. Es ist anzunehmen, dass die Kirche hofft, die Gemüter hätten sich bis Ende Februar wieder beruhigt.

„Es war einfach so weit, dass der Konflikt und die Wut zu groß wurden, so dass ich mich auch aus Rücksicht auf meine psychische Gesundheit zurückzog und meinem Bezirksleiter mitteilte, dass der Konflikt zu groß war, dass er ein solches Ausmaß angenommen hatte, dass ich nicht mehr in der Lage war, eine effektive Führungskraft zu sein.“

Die Newburgh United Methodist Church reagierte nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme, soll jedoch medialen Berichten zufolge behauptet haben, viele Informationen seien „nicht ganz korrekt“. Das Newsportal Queerty veröffentlichte ein Schreiben von Mitch Gieselman, Superintendent des Süd- und Südwestdistrikts der Vereinigten Methodistischen Kirche von Indiana. Er schrieb darin, dass man unmöglich eine Lösung in diesem Konflikt finden könne, die für alle zufriedenstellend sei.

„Ich habe zahlreiche Anrufe und E-Mails erhalten, in denen Craigs Vorgehen scharf kritisiert wird, und ich habe zahlreiche Botschaften der Unterstützung für ihn erhalten. In einem derart polarisierten Klima ist es unser wichtigstes Anliegen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sowohl die NUMC als auch die Familie Duke in Gnade voranschreiten können.“

Dragqueens kämpfen für Pastor

Seit Bekanntwerden der verheerenden Folgen seines Solidaritätsbekenntnisses erhielt Craig nun seinerseits viel Unterstützung. Zahlreiche Mitglieder der LGBT+-Gemeinschaft und Organisationen baten ihre Follower in sozialen Medien dazu auf, die Spendenaktion zu teilen oder die Familie, wenn möglich, sogar finanziell zu unterstützen. Auch die drei Dragkünstler, die den Geistlichen in eine fabulöse Queen verwandelten, drückten online ihr Entsetzen aus. Bob the Drag Queen tweetete:

„Es ist eine Schande, dass selbst die Nähe zu Queerness Grund genug ist, jemanden zu feuern.“

× It's a shame that even proximity to queerness is reason enough to fire someone. https://t.co/vG80A5z6Cx — Black Lives Still Matter (@thatonequeen) December 7, 2021

× Everyone met Pastor Craig a couple of weeks ago on the Evansville, IN episode of #WereHere Sadly his participation in the show has caused the Church to “relieve him of his pastoral duties.”

If you can donate, great! If you can’t, please share! https://t.co/IgUYnaA4Az — Eureka! (they/them/theirs) 🐘👑 (@eurekaohara) December 5, 2021 Auch Eureka bat alle Fans, den Spendenaufruf publik zu machen.

Shangela postete ein Video auf Instagram, in dem sie ihren Followern den Sachverhalt erklärte und Duke verteidigte. Er sei ihrer Meinung nach „von einem großen Teil seiner Kirchengemeinde aus seinem Job gemobbt [worden], weil er seine Liebe zur LGBTQ+-Gemeinschaft gezeigt hat.“