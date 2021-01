Update: Kein Neustart beim CSD Berlin – Mitgliederversammlung unterbrochen

Update 17:45 Uhr: Vorerst kein Neustart

Große Überraschung in Berlin. Die Mitgliederversammlung des Berliner CSD e. V. wurde per Geschäftsordnungsantrag gegen 17:30 Uhr unterbrochen und wird zu einem noch unbekannten Termin in der Zukunft fortgesetzt. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen über die dann zur Wahl stehenden Bewerber*innen für die ehrenamtlichen Vorstandsposten und ihrer Ideen für den CSD 2021 bekannt sind, haben wir den ursprünglichen Artikel aus datenschutzrechtlichen Gründen editiert.

Kandidaten und Konzepte: Neustart beim CSD Berlin

Der erste digitale CSD der Bundeshauptstadt im vergangenen Jahr war mit weit über 600.000 erreichten Accounts und seinem beispiellos politischen Programm ein großer Erfolg. Dennoch muss der veranstaltende Verein heute über seine eigene und damit auch die Zukunft der wichtigsten queeren Demonstration Deutschlands entscheiden. Der nur noch dreiköpfige Vorstand tritt nach dem nerven-, zeit- und kräftezehrenden Ausnahmejahr zurück.

Don't Hide Your Pride – Motto des CSD Berlin 2020

Unter kaum kalkulierbaren Pandemie-Bedingungen muss wieder ein CSD als Live-, Online- oder Hybrid-Event organisiert werden. Im bisher bekannten Bewerber*innenfeld tummeltenn sich Bekannte und weniger Bekannte der Berliner Szene mit verschiedenen Ansätzen und beruflichen Hintergründen, die die Wahl für die rund 150 Vereinsmitglieder zwar schwierig, aber dafür mit einer ungewohnt großen Bandbreite an Ideen auch reizvoll machen.

Wir stellten zur heutigen Entscheidung der Mitgliederversammlung des Berliner CSD e. V. einige der bisher acht Bewerber*innen vor, über die wir dachten, dass sie das Zeug haben, etwas zu bewegen. Wie die für ihre Streitlustigkeit bekannte Berliner Community die Wahl und darauf folgende Aufstellung des CSD Teams 2021 kommentieren würde, hatten wir uns schon ausgemalt, doch daraus und somit auch aus einer konkreten Planung für den diesjährigen CSD in der Bundeshauptstadt, wird nach dem Abbruch der Mitgliederversammlung erst einmal nichts.