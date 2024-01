NFL veranstaltet „Night of Pride“ vor dem Super Bowl LVIII

× Erweitern Foto: Unsplash American Football

Gerade einmal vier Tage vor dem Super Bowl LVIII in Las Vegas wird die National Football League (NFL) zum dritten Mal in Folge eine „Night of Pride“ veranstalten. Die Veranstaltung wird von GLAAD präsentiert und von Smirnoff gesponsert. Es wird ein Abend voller Musik, Cocktails und Interviews mit GLAAD sein, einschließlich einer Podiumsdiskussion darüber, wie Inklusion im Sport die Akzeptanz von LGBTIQ*-Menschen vorantreibt. Der Abend wird auch eine besondere Live-Performance des Sängers und Songwriters VINCINT beinhalten.

Die Präsidentin und CEO von GLAAD, Sarah Kate Ellis, sagte: „Unsere Partnerschaft mit der NFL ist darauf ausgerichtet, Räume zu schaffen, in denen alle Fans feiern können, und die Sichtbarkeit von LGBTIQ*-Fans beim Super Bowl und während der gesamten Saison zu erhöhen. Die dritte jährliche „Night of Pride“ beim Super Bowl LVIII wird LGBTQ-Führungskräfte im Sport in den Mittelpunkt stellen, während wir daran arbeiten, sichere und inklusive Sportumgebungen für unsere Community zu schaffen.“

Die Veranstaltung hat jedoch auch Kritik von homophoben Fans hervorgerufen, die sich auf Social Media über die Veranstaltung beschwert haben. Ein anonymer Social-Media-Nutzer behauptete: „Die NFL geht verloren durch Wokeness“. Ein anderer schrieb: „Eher eine Nacht, um etwas anderes zu schauen”, während ein Dritter murmelte: “Niemand wird zuschauen oder da sein.“

Trotzdem gab es auch positive Reaktionen auf die Veranstaltung. Eine Anzahl von LGBTIQ*-Fans und Allies kam heraus, um die Veranstaltung zu loben und sich über diejenigen lustig zu machen, die von ihr empört waren. Ein Benutzer schrieb: „Ich hoffe, dass jeder, der hingeht, eine tolle Zeit hat, und ich wünsche allen Homophoben in den Kommentaren einen miserablen Tag.“ Ein anderer sagte: „Als queerer Fußballfan danke ich Ihnen. Das bedeutet so viel.“

Die NFL hat sich in den letzten Jahren bemüht, ihre Bemühungen um Inklusion und Diversität zu verstärken. Im Jahr 2020 hat die Liga eine neue Regel eingeführt, die Teams dazu verpflichtet, mindestens einen schwarzen oder ethnischen Minderheitencoach oder -koordinator einzustellen. Die Liga hat auch eine Partnerschaft mit der Trevor Project, einer Organisation, die sich für die Prävention von Suiziden bei LGBTIQ*-Jugendlichen einsetzt, angekündigt. *mk Quelle: LGBTQ Nation