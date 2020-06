fürmehrmiteinander 🏳️‍🌈 Olivia Jones mit eigener Kosmetiklinie?

Foto: Screenshot / beiersdorf Making-of #fĂźralleda

Glitzer, Regenbogenfarben und Deutschlands umtriebigste Dragqueen in einem Fotostudio mit einer irgendwie vertrauten, aber doch anders anmutenden Cremedose. Was es damit auf sich hat und warum Olivia wieder zur Schule geht.Â

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf hat zur Pride-Saison ein Zeichen fĂźr mehr Toleranz gesetzt und launcht eine limitierte Edition der altbekannten Nivea-Creme in Regenbogenfarben. Mit und zur UnterstĂźtzung der wohl bekanntesten Dragqueen Deutschlands.

„Mit der Nivea Creme im Regenbogen-Design bekennen wir uns mit unserer wichtigsten Marke zur Vielfalt und setzen für jeden sichtbar ein Zeichen“, betont Iain Holding, Beiersdorf Geschäftsführer Deutschland/Schweiz. „Wir möchten mit unserer Initiative für mehr Miteinander eine Welt unterstützen, in der jeder und jede so sein kann, wie er oder sie will – ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Eine Welt, die offen ist und miteinander wächst“, so Holding weiter.

Die Kampagne „Nivea ist fĂźr alle da“ startet in diesen Tagen, wir haben hier schon einmal einen kleinen Vorgeschmack fĂźr euch.Â

Das ist unsere Initiative #FÜRMEHRMITEINANDER.

Um der Botschaft mehr Gewicht zu verleihen, hat sich das Unternehmen dafßr ein passendes Testimonial gesucht: die Hamburger Dragqueen Olivia Jones. Geplant ist neben dem TV-Spot, der auf die Vielfalt von unterschiedlichen Lebensentwßrfen aufmerksam macht, mehrere Social-Media-Clips mit Olivia Jones, in denen die Dragqueen zu mehr Toleranz aufruft. Hier das Making-of:

Olivia macht Schule

Um Vielfalt, Toleranz und Respekt geht es Olivia Jones in einem ihrer wichtigsten Projekte „Olivia macht Schule“, das aus ihrem viel beachteten Kinderbuch „Keine Angst in Andersrum“ entstanden ist. Dabei gehen Mitglieder der Olivia Jones Familie an Schulen und geben Nachhilfe in Sachen Toleranz, Vielfalt und Respekt.Â