Für eine aktuelle Umfrage, die sich mit der Arbeitssituation von LSBT*I*Q+-Personen befasst, werden Teilnehmende gesucht.

Bereits in den Jahren 2017 und 2020 hat das IDA | Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung unter Leitung von Prof. Dr. Dominic Frohn Neuauflagen der Studienreihe „Out im Office?!“ veröffentlicht und damit Erkenntnisse zur Arbeitssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* sowie inter* und queeren Beschäftigten geliefert. Nun folgt eine weitere Neuauflage in Verbindung mit einer Abschlussarbeit an der Hochschule Fresenius in Köln.

Ziele der aktuellen Umfrage:

Erweiterte Erkenntnisse zur Situation von LSBT*I*Q+ Personen im Arbeitsleben

Erkenntnisse zur Bedeutung von Ressourcen wie ein LSBT*I*Q+-freundliches Unternehmensklima & soziale Unterstützung am Arbeitsplatz

Diese Befragung dauert ca. 15 bis 20 Minuten und funktioniert über Smartphone, Tablet und PC. Zur Teilnahme geht's HIER entlang oder per QR-Code: