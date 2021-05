Out@L’Oréal Netzwerk im Interview mit Pride Live

In Düsseldorf trafen wir Jennifer von Out@L’Oréal und Eva von HR1 bei L’Oréal und fragten sie nach den Zielen des neuen Netzwerks und was es mit dem Klischee auf sich hat, dass in einem Beauty-Konzern alle queer sind.

Eva Kreyenborg ist HR Director L'Oréal Luxe & Diversity and Inclusion Coordinator bei, L'Oréal Österreich Deutschland. Jennifer Onda ist Brand Director itCosmetics und Leiterin der LGBTQ+ Community Out@L'Oréal.

Wir fragten Eva, warum es für sie als HR Vertreterin bei L’Oréal wichtig ist, dass queere Mitarbeiter*innen vom Unternehmen unterstützt werden und welche Reaktion es von außen und innen auf ihre Diversity-Arbeit bekommt.

Im persönlichen Gespräch mit Jennifer verriet sie, wann sie das erste Mal über ein Outing im Unternehmen und bei Kolleg*innen nachdachte und wann sie für sich entschied, offen damit umzugehen.

Welche Ängste Jennifer hatte und an welcher Stelle sie positiv von den Reaktionen überrascht war und was sich unbedingt für homosexuelle Paare noch ändern muss ...

erzählt uns Jennifer hier im Interview.

1 HR = Human resources