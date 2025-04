Papst Franziskus: Positive Impulse, aber auch viele Widersprüche

Zwei Tage nach dem Tod von Papst Franziskus ist sein Leichnam in den Petersdom überführt worden. Am 23. April wurde der offene Sarg mit den sterblichen Überresten des Pontifex, begleitet von Dutzenden von Kardinälen und Schweizergardisten und untermalt vom Läuten der Totenglocke des Petersdoms, aus der päpstlichen Residenz Santa Marta in die Basilika getragen. Im Petersdom wird Franziskus bis Freitagabend aufgebahrt, Gläubige können dort von ihm Abschied nehmen.

Die Beisetzung des Papstes findet am Samstag, 26. April statt. Nach einer Zeremonie auf dem Petersplatz wird der Sarg mit den sterblichen Überresten des Pontifex in die päpstliche Basilika Santa Maria Maggiore außerhalb des Vatikan gebracht, wo Franziskus auf eigenen Wunsch in einem schlichten Erdgrab beigesetzt wird.

Der gesundheitlich schwer angeschlagene Papst war am Montagmorgen in seiner Residenz Santa Marta gestorben. Als Todesursache gab der Vatikan einen „Hirnschlag“ und einen „irreversiblen Herzkreislauf-Zusammenbruch“ an. Der Papst war im Februar und März wegen einer schweren Lungenentzündung wochenlang im Krankenhaus behandelt worden.

× Erweitern Foto: Andrew Medichini / POOL / AFP Der Leichnam von Papst Franziskus wird im Petersdom aufgebahrt.

Was hat Franziskus für die Community geleistet?

Die Bilanz von Papst Franziskus bezüglich queerer Menschen und queerer Gläubiger fällt hoch ambivalent aus. Markus Gutfleisch, Co-Sprecher des Katholischen LSBT+ Komitees, meint:

„Franziskus hat positive Akzente für queere Menschen gesetzt – als erster Mensch in diesem Amt überhaupt – etwa bald nach seiner Amtseinführung im Jahr 2013 mit der Aussage, ‚Wenn jemand homosexuell ist und den Herrn sucht, wer bin ich, über ihn zu urteilen‘. Seine Appelle an die weltweit politisch Verantwortlichen, die Strafbarkeit queerer Lebensformen zu beenden, kamen allerdings spät, und viele seiner Bischöfe trugen diesen Kurs noch nicht mal mit.“

Hendrik Johannemann, Co-Sprecher des Katholischen LSBT+ Komitees sieht in Papst Franziskus im Vergleich mit seinen Amtsvorgängern den besten Papst, den queere Gläubige jemals hatten.

„Papst Franziskus hat einen atmosphärischen Wandel in der römisch-katholischen Kirche angestoßen, der kaum hoch genug gewertet werden kann. Er war an vielen Stellen ein zugewandter Seelsorger für die Schwächsten und Ausgegrenzten, auch für queere Gläubige.“

× Erweitern Foto: Screenshot Netflix Papst Franziskus

Johannemann verweist auch auf die vielen widersprüchlichen Verlautbarungen und Richtungsentscheidungen des Papstes, die queere Gläubige ratlos und enttäuscht zurücklassen. Zwar habe Franziskus wichtige, wenn auch behutsamen Impulse zur Erneuerung der Kirche gesetzt, seiner vorsichtigen Öffnung jedoch keine greifbaren Veränderungen folgen lassen.

„Bis heute bremst der Vatikan Anliegen des Synodalen Wegs in Deutschland aus, etwa die notwendige Veränderung des Katechismus der Katholischen Kirche, um die dort enthaltenen verletzenden Passagen zu Homosexualität abzuändern, oder die Forderung nach einem menschenfreundlicheren Umgang mit trans- und intergeschlechtlichen Gläubigen.“

So sei die Erlaubnis von Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare durch die Erklärung „Fiducia supplicans“ aus dem Jahr 2023 für queere Menschen eher enttäuschend, da es sich nur um einen spontanen Segen im Vorbeigehen handelt, der zudem das Paar an seine angebliche Sündigkeit erinnern solle. Johannemann betont, er habe die große Hoffnung, „dass sein Nachfolger auf dem Stuhl Petri die dringend notwendigen Reformen der römisch-katholischen Kirche mit Mut weiter vorantreibt, damit die Kirche endlich zu einem Ort wird, an dem queere Menschen ihren Glauben in Fülle und ohne Angst leben können“.

Sera Renée Zentiks, Co-Sprecherin des Katholischen LSBT+ Komitees, sieht die Bilanz des Papstes insbesondere für Frauen durchwachsen. Wenngleich der Papst vereinzelt Frauen in Beratungs- und Entscheidungsgremien berufen habe, sei die Gleichberechtigung unter seinem Pontifikat insgesamt unzureichend geblieben. Zur Debatte um die Weihe von Diakoninnen oder Priesterinnen sei kein Impuls gekommen, so Zentiks.

„Sein Hin und Her zeigte keine wahre Anerkenntnis der unverletzlichen und gottgegebenen Würde queerer Menschen. Besonders sein Festhalten am Heraufbeschwören einer angeblichen ‚Gender-Ideologie‘ in der Erklärung ‚Dignitas Infinita‘ aus dem Jahr 2024, zeigt, dass der Vatikan weiter ohne Blick nach außen einer Ideologie anhängt, die die Würde und die Menschenrechte von trans* und inter*geschlechtlichen, nicht-binären sowie homo- und bisexuellen Menschen verletzt und Futter für Anfeindungen in Kirche, Politik und Gesellschaft liefert. Durch die absurde Verteufelung auch nur der Nutzung des Begriffs ‚Gender‘ erwies Papst Franziskus zudem der Gleichberechtigung von Frauen einen Bärendienst, trotz seiner Bemühungen, vermehrt verantwortungsvolle Posten mit Frauen zu besetzen.“

Nicht unfehlbar, aber menschlich bis zum Schluss

Trotz aller Widersprüche wird Papst Franziskus als jemand in Erinnerung bleiben, der die Doppelmoral und Heuchelei der römisch-katholischen Kirche angeprangert hat und durch seine menschliche Zugewandtheit, sein unkonventionelles Vorgehen und seine Bescheidenheit im Auftreten neue Wege aufgezeigt hat, die die verknöcherten und von der Lebensrealität vieler Gläubiger entrückten Kirchenstrukturen infrage stellten und Impulse zu behutsamer Erneuerung setzten. *AFP/sah