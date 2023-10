Papst Franziskus zur Frage der Segnung von homosexuellen Paaren

Fünf konservative Kardinäle hatten Papst Franziskus aufgefordert, die traditionelle katholische Lehre zu bekräftigen, bevor am Mittwoch die Bischofssynode beginnt. Der Vatikan hat nun die Antworten von Franziskus veröffentlicht, in denen es auch die Frage nach der Segnung homosexueller Paare ging.

Die Kardinäle Walter Brandmüller aus Deutschland, Raymond Burke aus den Vereinigten Staaten, Sandoval Iniguez aus Mexiko, Robert Sarah aus Guinea und Joseph Zen Ze-kiun aus Hongkong formulierten fünf Fragen, in denen sie um eine Klärung bestimmter Themen baten. Keiner der fünf Kardinäle, die alle für ihre konservativen Positionen bekannt sind, bekleidet derzeit ein Amt in der vatikanischen Regierung.

In den „dubia“ (lateinisch für „Zweifel“), die dem Papst im Juli zugingen, betreffen die Auslegung der göttlichen Offenbarung, die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, die Synodalität als konstitutive Dimension der Kirche, die Priesterweihe von Frauen und die Reue als notwendige Voraussetzung für die sakramentale Absolution.

Am 2. Oktober wurden die Fragen der Kardinäle auf Italienisch und die Antworten des Papstes in seiner Muttersprache Spanisch auf der Internetseite des vatikanischen Dikasteriums für die Glaubenslehre veröffentlicht. Statt in einem bei einer „Dubia“-Anfrage üblichen „Ja-oder-Nein“-Format formulierte Franziskus die Antworten aus – obwohl er, wie er in der Einleitung schreibt, es nicht immer für klug halte, direkt an ihn gerichtete Fragen zu beantworten. Wegen der zeitlichen Nähe zur Weltsynode, die am 4. Oktober beginnt, habe er es in diesem Fall aber für angebracht gehalten.

Segnung homosexueller Paare: Kann, aber nicht Muss

In der zweiten Frage, die auf VaticanNews nachzulesen ist, bezog der Papst Stellung zum „Zweifel an der Behauptung, die weit verbreitete Praxis der Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften stimme mit der Offenbarung und dem Lehramt überein (KKK 2357)“.

In seiner Antwort verwies Franziskus zunächst darauf, dass die Kirche eine sehr klare Vorstellung von der Ehe habe: „eine exklusive, stabile und unauflösliche Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die von Natur aus offen für die Zeugung von Kindern ist.“ Nur eine solche Verbindung könne als „Ehe“ bezeichnet werden. Andere Formen der Verbindung verwirklichen sie nur „teilweise und in analoger Weise“ (Amoris laetitia 292) und können streng genommen nicht als „Ehe“ bezeichnet werden.

Dennoch werden Segnungen homosexueller Partnerschaften nicht gänzlich abgelehnt, vielmehr appelliert Franziskus an Feingefühl und Klugheit in der Seelsorge.

„Die Verteidigung der objektiven Wahrheit ist nicht der einzige Ausdruck dieser Nächstenliebe, die auch aus Freundlichkeit, Geduld, Verständnis, Zärtlichkeit und Ermutigung besteht. Deshalb dürfen wir keine Richter sein, die nur verneinen, ablehnen und ausgrenzen.“

Dementsprechend müsse die pastorale Klugheit richtig einschätzen, ob es Formen der Segnung gibt, die von einer oder mehreren Personen erbeten werden und die nicht eine falsche Vorstellung von der Ehe vermitteln. Wer um einen Segen bitte, drücke damit „eine Bitte um Hilfe von Gott aus, eine Bitte, besser leben zu können, ein Vertrauen auf einen Vater, der uns helfen kann, besser zu leben“, so der Papst weiter.

Offizielle Regelungen zu Möglichkeiten solcher Segnungen durch Bistümer oder Bischofskonferenzen soll es allerdings nicht geben. Das Kirchenrecht könne und soll auch gar nicht alles abdecken.

„Entscheidungen, die unter bestimmten Umständen Teil der pastoralen Klugheit sein können, müssen nicht notwendig zur Norm werden. Das heißt, es ist nicht angebracht, dass eine Diözese, eine Bischofskonferenz oder irgendeine andere kirchliche Struktur auf Dauer und offiziell Verfahren oder Riten für alle möglichen Angelegenheiten genehmigt“.

Fazit

In alter Manier versucht Franziskus mit diplomatischem Geschick vorzugehen, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Segnungen homosexueller Partnerschaften lehnt der Papst nicht gänzlich ab, sofern diese nicht mit der Ehe gleichgesetzt werden. Im Klartext sagt er, der Vatikan möchte nicht alles von oben geregelt haben, vielmehr soll jeder Priester eine Form der Segnung anbieten dürfen, wenn er denn möchte. Einen einklagbaren Anspruch darauf gibt es nicht.

Man hätte sich eine klarere Positionierung gewünscht. Doch immerhin soll zukünftig kein Priester mehr geschasst werden können, weil er zwei Menschen, die sich lieben – ob hetero- oder homosexuell – seinen Segen gegeben hat!

*sah/AFP