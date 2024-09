Paralympics: Liebe im Ziel

Ein Moment, der nicht nur das Herz der LGBTIQ*-Community höher schlagen ließ, sondern die ganze Welt berührte. Die mexikanische Triathletin Brenda Osnaya Alvarez setzte am 2. September ein Zeichen, das über den Sport hinausging – ein Zeichen der Liebe.

Nachdem sie die Ziellinie des PTWC-Triathlons der Paralympics in Paris überquert hatte, wartete nicht nur der Jubel der Fans auf sie. Brenda hatte eine besondere Überraschung für ihre Partnerin Jessie González geplant. Mit einem Schild in den Händen, auf dem in großen Buchstaben „¿Te quieres casar conmigo?“ stand – „Willst du mich heiraten?“ – sorgte Brenda für einen emotionalen Moment, der das Stadion zum Beben brachte.

Der Vorschlag kam fast genau ein Jahr nach ihrem dreijährigen Jubiläum, das die beiden im Oktober 2023 feierten. Seit vier Jahren gehen die beiden Frauen gemeinsam durchs Leben, teilen nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihre Leidenschaft für den Sport. Jessie ist nicht nur Brendas Lebenspartnerin, sondern auch ihre Trainerin. Gemeinsam meistern sie Höhen und Tiefen, Siege und Herausforderungen.

In einem gemeinsamen Instagram-Post der beiden, der die bewegenden Sekunden festhielt, als Jessie den Antrag annahm, stand zu lesen:

„Die Liebe ist in Paris 2024 angekommen! Antrag an Trainerin und Partnerin Jessie @nutrijessy.coach – und sie sagte Ja! Brenda Osnaya beendet ihre Teilnahme bei den Paralympischen Spielen. Es lebe die Liebe!“

Für Jessie war der Moment nicht weniger überwältigend. In einem eigenen Beitrag schrieb sie:

„Was für eine Ehre, deine Trainerin zu sein, was für eine Ehre, Teil deines Teams zu sein, und vor allem, was für eine Ehre, deine zukünftige Frau zu sein!“

Die beiden strahlen auf den Fotos nicht nur sportliche Power aus, sondern vor allem tiefes Glück und Liebe.

In einem weiteren Post brachte Jessie ihre tiefe Zuneigung zu Brenda zum Ausdruck: „Mein Leben, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich es mich macht, mit dir jeden Moment zu teilen – die Höhen, die Tiefen, die Freuden und die Sorgen. Ich liebe dich jeden Tag mehr und werde dich lieben bis zu meinem letzten Atemzug.“

Herzlichen Glückwunsch an das Paar: Die wahre Goldmedaille ist die Liebe.