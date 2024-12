DAS wollten 2024 alle sehen!

× Erweitern Foto: Pexels/Ketut Subiyanto, Canva Schule in der Dusche Video

Das Jahr 2024 ist zwar noch nicht vorbei, aber nach Spotify Wrapped legt nun auch PornhubGay die Karten auf den Tisch und veröffentlicht einen Jahresrückblick: Statistiken der meistgesuchten Begriffe, beliebtesten Darstellern und den heißesten Kategorien gewähren einen intimen Einblick in die Vorlieben der Nutzer.

Suchfieber – Die Begriffe des Jahres

Die Vorliebe für junge, schlanke Männer bleibt unangefochten. So stehen „Twinks“, wie im Vorjahr, an der Spitze der meistgesuchten Begriffe. Auf den Plätzen direkt dahinter vervollständigen „Anime“ und „Pinoy“ (Männer philippinischer Herkunft), „Femboy“ und „Straight Guys First Time“ die Top 5. Das Ranking des größten Popularitätszuwachs gewinnt eindeutig der Suchbegriff „Cute Femboy“ mit einem Sprung um 19 Plätze im Vergleich zum Vorjahr. Erobern feminine Männer die Pornoindustrie? Auch „Latino“ gewinnt an Beliebtheit und steigt um acht Plätze. Ein besonderer Neuling: „FTM“ (Female to Male) legt um neun Plätze zu – ein kleiner Schritt in Richtung einer diverseren Repräsentation.

Kategorien: Twinks dominieren

Auch bei den Kategorien haben „Twinks“ die Nase vorn. „Bareback“ springt um 8 Ränge und schiebt sich auf Platz zwei, während „Straight Guys“ auf Rang drei landet. Dauerbrenner wie „Daddy“ und „Big Dick“ behaupten sich weiterhin in den Top 5. „Cartoon“ und „Amateur“ gewinnen an Beliebtheit, während „Interracial“ und „Solo Male“ an Relevanz verlieren. Hier ist klar: Gewissen Archetypen scheinen nie aus der Mode zu kommen, während neue Trends langsam Einzug halten.

Die Könige der Klicks: Malik Delgaty und die Stars von 2024

Malik Delgaty führt die Liste der meistgesehenen Darsteller an, gefolgt von Tyler Wu und Hunnypaint. Die Top 10 werden durch Stars wie Cade Maddox, Ryheim Shabazz und Joey Mills vervollständigt. Dabei zeigt sich: Vielfältige Körper und etablierte Namen dominieren weiterhin die Ranglisten.

Die Welt klickt mit: Deutschland im Ranking

Wenn es um die weltweiten Traffic-Zahlen geht, führen die USA die Charts an. Deutschland sichert sich Platz sechs hinter Frankreich, den Philippinen, Mexico und dem Vereinigten Königreich. Brasilien holt auf, bleibt aber hinter Deutschland. *Quelle: Pornhub Insights

Den vollständigen Bericht findet Ihr hier.